F1: Verstappen detona Hamilton por manobra no quali do GP dos EUA

Max Verstappen acusou Lewis Hamilton de causar uma confusão no treino classificatório para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. Segundo o holandês da Red Bull, o pentacampeão estava pilotando como “se não se importasse” e prejudicou o trabalho de outros pilotos no Q2.

De acordo com Verstappen, Hamilton atrapalhou sua última tentativa de volta rápida, além da investida do russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, que buscava avançar à última parte da sessão qualificatória em Austin.

O britânico da Mercedes teria passado o rival holandês antes da abertura de um giro rápido. Verstappen tentou ‘repassar’ o líder do campeonato, enquanto o próprio Hamilton investiu sobre Kvyat.

Na tentativa de se livrar do piloto russo, o pentacampeão, que busca seu sexto título da F1 na etapa norte-americana, acabou travando seus compostos e teria atrapalhado tanto Verstappen quanto Kvyat. Veja abaixo:

"Estávamos indo para a tentativa final, chegando à última curva. O primeiro a passar foi Vettel, depois Leclerc e aí tive Kvyat na minha frente. Todos estavam diminuindo a velocidade, mas Lewis passou como se ninguém estivesse lá, como se não se importasse”, disse Verstappen.

"Então eu fiquei tipo 'se você não se importa, eu não me importo'. Eu queria recuperar minha posição, porque todo mundo está se respeitando nesse ponto para começar a volta. É por isso que foi por um triz”, continuou o holandês.

Enquanto isso, Hamilton foi avisado via rádio pela equipe Mercedes de que haveria “um pouco de tráfego” no setor final da volta. Depois de ser informado de que as Ferraris estavam no início da fila, Verstappen foi para a ultrapassagem sobre Hamilton.

O holandês acelerou e tentou passar o britânico na próxima curva, a penúltima, mas Hamilton tentou passar Kvyat, causando a ‘confusão’. Quando o piloto da Mercedes se moveu para a esquerda e travou os pneus, Verstappen teve que diminuir a velocidade.

O competidor da Red Bull precisou desviar e colocar seus pneus na terra para não colidir com a Mercedes do pentacampeão. O holandês, então, falou com a RBR via rádio: "Lewis ferrou todos nós”.

Kvyat acabou ficando de fora do Q3 e acha que Hamilton desencadeou "a confusão", mas ficou intrigado com o comportamento dos dois pilotos. "Não sei o que eles estavam fazendo, foi bastante desnecessário", disse o piloto da Toro Rosso.

"E acho que foi Lewis quem desencadeou isso. Não importava para ele, porque ele já estava garantido no Q3, mas importava para mim. No final, ele tentou ser o primeiro a abrir a volta, mas começou o giro atrás de nós dois, então não entendi o que ele queria”.