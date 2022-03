Carregar reprodutor de áudio

As pistas de Fórmula 1 devem ser equipadas com um novo sistema avançado grade de proteção em breve, com a FIA tendo aprovado um design mais seguro para os fãs. A empresa suíça Geobrugg usou a mais recente tecnologia para criar uma cerca forte o suficiente que permita maiores lacunas entre os postes de aço que sustentam a estrutura.

A exigência de menos suportes será um bônus para os espectadores, pois deve oferecer maior visibilidade da ação no circuito. A maioria das grades tem um espaçamento de quatro metros entre os postes, mas este novo projeto foi aprovado para permitir vãos de seis, sem qualquer degradação na capacidade de desempenhar suas funções de segurança.

De fato, isso realmente oferece um nível aprimorado de segurança para pilotos de cockpit aberto e motociclistas, pois há menos chance de eles impactarem com um pilar se acabarem na grade.

O novo design também oferece benefícios de sustentabilidade, pois requer menos contêineres de transporte para enviá-lo em comparação às soluções anteriores. Também não serão necessários tantos pontos de fundação de concreto para os postes, o que pode melhorar a velocidade de instalação.

New Advanced Debris Fences Photo by: Geobrugg

A grade acabou de receber a homologação da FIA para ser instalada em circuitos de Grau 1, que é o nível máximo de segurança que as pistas devem alcançar se quiserem receber corridas da F1.

Jochen Braunwarth, diretor de soluções de automobilismo da Geobrugg, disse: "Nós almejamos nada menos que uma revolução nas cercas de proteção".

"Um enorme impacto na sustentabilidade enquanto tentávamos melhorar a segurança e facilidade de instalação do sistema era o nosso objetivo. Acredito que conseguimos isso e muito mais. Os circuitos que procuram uma solução mais sustentável e melhor experiência do espectador não devem procurar mais."

O aumento do espaçamento entre os suportes foi possível através do uso de um cabo de diâmetro aumentado de 16 mm em combinação com espirais de alta resistência para conectar o cabo à malha.

A cerca passou por extensos testes, que incluíram o uso de um carro de tamanho real para testar sua eficácia em um impacto de 150 km/h.

