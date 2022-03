Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari deve correr com um carro praticamente inalterado na pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, apesar das rivais Mercedes e Red Bull serem esperadas com modificações importantes. A escuderia de Maranello teve primeiros testes encorajadores em Barcelona na última semana, com Carlos Sainz e Charles Leclerc fazendo boas voltas e quilometragem.

No entanto, apesar do F1-75 parecer estar em boa forma em comparação aos outros times, a situação pode mudar significativamente no Bahrein se, como sugerido, surgirem algumas atualizações.

A especulação do paddock no teste de Barcelona deu a entender que tanto a Red Bull quanto a Mercedes estão esperando a segunda semana para revelar alguns de seus desenvolvimentos aerodinâmicos mais agressivos que eles esperam que os ajudem a começar a temporada na frente.

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, está atento ao potencial que as rivais têm para melhorar, mas ele ainda acha que sua própria equipe pode extrair muito mais desempenho do atual F1-75.

Falando sobre o plano do carro para os testes do Bahrein, o italiano disse: "Não será muito diferente em comparação ao que temos".

"Acho que o primeiro passo para nós será otimizar. Ainda estamos longe do melhor desempenho, não apenas porque estamos com alto combustível e fora do melhor modo de motor, mas simplesmente porque há muito mais a explorar do próprio carro."

"Estamos mais focados nisso [extrair mais ritmo], não apenas em termos de engenharia de configuração, mas também em estilo de guiada e dos próprios pilotos. Então, vamos esperar, vamos ver o que os outros trarão."

"Certamente, como Ferrari, estamos sempre preocupados com atualizações de nossos concorrentes. E tenho certeza de que eles serão muito, muito fortes até lá."

Binotto disse que foi encorajado pela forma como o F1-75 funcionou no teste e que a correlação entre o desempenho na pista e os dados da fábrica foi boa.

"Em termos de quilometragem, fizemos muitas voltas", disse ele. "O importante desde o primeiro dia, desde a primeira manhã, é que estamos coletando dados."

"Foi bom porque esses carros são muito diferentes e o primeiro objetivo é tentar aprendê-los, no túnel de vento e o simulador."

"Até agora, certamente temos coletado muitos dados. Essa correlação será um exercício nos próximos dias em Maranello."

