Carregar reprodutor de áudio

O país do Oriente Médio já hospeda um GP de Fórmula 1 em um circuito de rua em Jeddah, mas isso sempre foi visto como uma medida provisória antes de sua nova instalação de última geração em Qiddiya, perto de Riad, completar.

Atualmente, está projetado para que Qiddiya esteja pronto em 2026, e o plano original era que a corrida da Arábia Saudita mudasse permanentemente para lá. No entanto, o ministro do esporte da Arábia Saudita, HRH Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, manifestou algum interesse em manter Jeddah também quando Qiddiya chegar à F1.

Questionado sobre a possibilidade de duas corridas na Arábia saudita, o príncipe Abdulaziz disse: “Não diremos não. Nós realmente vemos os benefícios de ter esses eventos para o Reino e é por isso que estamos investindo tanto.

“Talvez você esteja mais focado em esportes, mas estamos fazendo o mesmo em cultura, entretenimento e até exposições. Definitivamente, já poderíamos hospedar duas corridas para isso. Mas acho que isso é algo que temos que discutir com a F1 e ver como vai ser. Mas nós definitivamente adoraríamos.”

Com a instalação de Jeddah recebendo um grande investimento, a Arábia Saudita quer opções para mantê-la em funcionamento. Se suas esperanças de obter duas corridas forem rejeitadas, outro caminho a seguir poderia ser alternar o local da corrida de F1 a cada ano.

"Isso aconteceu na Alemanha, entre Nurburgring e Hockenheim", acrescentou o príncipe Abdulaziz. “Então essa pode ser uma opção.”

O príncipe Abdulaziz disse que Qiddiya ofereceria uma experiência completamente diferente para Jeddah e também estava sendo escalado para a primeira corrida de MotoGP do país.

"Será um lugar icônico para uma corrida de F1, com um parque temático ao lado", disse ele. “Achamos que é uma boa transição [de Jeddah], porque é um ambiente totalmente diferente. Então você não terá duas corridas iguais em uma região: em Jeddah, é à beira-mar. Mas quando você vai para o outro, é o deserto, é mais uma vibe diferente.

“Qiddiya é um projeto enorme. Espero que terminem a tempo. Se isso acontecer ,a ideia é se mudar para lá. Mas definitivamente a MotoGP estará lá porque não podemos sediar a MotoGP em Jeddah.”

Presentation of the Qiddiya Grand Prix Photo by: Qiddiya Grand Prix

Os riscos que a Red Bull corre em função da quebra do teto de gastos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast: feitos da RBR podem ser 'manchados' por violação do teto de gastos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: