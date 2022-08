F1: As principais tendências de assoalho que embalam a temporada 2022

Carregar reprodutor de áudio

Com novo assoalho e difusor de carros da geração do efeito solo oferecendo desafios de design muito diferentes em comparação com o passado, a curva de aprendizado das novas regras da Fórmula 1 ainda é bastante íngreme. Juntamente com os sidepods, essas duas áreas oferecem mais liberdade de design e essa é a principal razão pela qual estamos vendo essa variação para cima e para baixo na grade.

No entanto, com o passar do tempo, é compreensível que comecemos a ver alguma convergência, especialmente se as equipes se depararem com 'atalhos' para tornar seus arranjos atuais mais potentes antes de serem capazes de desenvolver soluções mais maduras.

Também vimos casos em que as equipes compraram novas peças, mas as abandonaram rapidamente, percebendo que elas não oferecem o mesmo nível de desempenho no mundo real que possuíam quando testadas em um ambiente simulado ou encontrando soluções mais potentes que não os exija.

Um exemplo disso seria as tentativas da Red Bull de seguir os passos da Ferrari, pois aplicou um recorte na borda do piso, logo à frente do pneu traseiro, e adicionou uma extensão que se projetava abaixo do piso no GP da Grã-Bretanha.

A solução foi usada mais uma vez no GP da Áustria. No entanto, isso foi descartado sem cerimônia na França, quando a equipe fez alterações a montante que provavelmente cancelaram a necessidade desse corte e extensão.

A Red Bull foi a única equipe que combinou duas cercas na parte mais externa do assoalho na abertura da temporada, uma situação que só foi alterada quando a Aston Martin revelou sua reformulação do conceito geral da Red Bull. No entanto, no GP da França, a equipe aplicou a abordagem mais clássica de uma cerca externa singular e três defletores internos.

Ferrari F1-75 floor development Photo by: Giorgio Piola

Enquanto isso, vimos o ioiô da Ferrari para frente e para trás em seu design de assoalho, primeiro optando por seguir uma rota semelhante à McLaren, que escolheu por um design de asa de borda em forma de L que chamou a atenção de todos durante os testes de pré-temporada [1 ].

Em seguida, mudou para a solução de 'patinar no gelo' que a Red Bull havia implementado no piso do RB18 e, desde então, encontrou seu caminho para outros carros, incluindo o Alpine A522.

Essa interpretação bastante diferente da asa de borda é montada na parte inferior do piso e não apenas ajuda a definir a passagem do fluxo de ar nessa região, mas também serve para limitar o deslocamento vertical do piso quando consideramos que há uma chance de que a carga possa fazer com que essa parte do piso encoste na superfície da pista.

Ao mesmo tempo, a escuderia de Maranello também adotou o design semelhante a um visto no RB18 e no McLaren MCL36 [2]. Embora a Ferrari tenha optado por apenas um único lombo, enquanto seus rivais preferiram uma abordagem de três lombos.

Espera-se que este design possa propagar vórtices úteis para ajudar a alimentar o difusor, mas é mais provável que seja mais sobre como melhorar a estabilidade do fluxo em uma variedade de condições de altura de percurso, pois suavizarão o fluxo de ar e a distribuição de pressão à medida que o carro sofre os vários rigores lançados sobre ele.

A última iteração do piso visto no F1-75 descartou essa configuração, pois os designers seguiram em direção a outro recurso visto no RB18, pelo qual a seção frontal do corpo inferior central do piso é esculpida para trabalhar harmoniosamente com as cercas que são espalhadas para fora ao lado dele [4].

Mercedes W13 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Enquanto isso, na Mercedes, muito trabalho foi feito na superfície superior do piso desde o início da temporada, pois a equipe procurou maneiras de melhorar o comportamento do carro. Isso envolveu não apenas alterações no mobiliário aerodinâmico que preside à borda do assoalho, mas também na rigidez e/ou flexibilidade das várias seções do piso.

A equipe foi rápida em instalar um suporte de metal na seção traseira do piso para ajudar a reduzir a flexão durante os testes de pré-temporada e provavelmente ficou aliviado que a FIA fez alterações nos regulamentos que permitiram que todas as equipes os usassem na primeira corrida do ano.

A borda do piso com babados é um recurso que vimos a Mercedes empregar antes, mas não permaneceu por muito tempo, pois a equipe trocou a solução por um arranjo mais simplista.

A Mercedes inicialmente parecia relutante em implantar o tipo de asa de borda que é permitida dentro dos regulamentos e pode ser encontrada em muitas dos carros de seus rivais, talvez preferindo resolver os outros problemas que enfrentou.

No entanto, à medida que seu desempenho melhorou, foi introduzida uma asa de borda em forma de foice, combinada com alterações na geometria do piso tanto à frente quanto atrás (abaixo).

Mercedes W13 new floor comparison Photo by: Giorgio Piola

As mudanças introduzidas para 2023, sem dúvida, terão impacto na batalha de desenvolvimento durante a segunda metade da temporada, já que as equipes mudam seu foco e precisam considerar fluxos de desenvolvimento tangenciais.

Isso não quer dizer que a pesquisa que eles conduzirão sobre os regulamentos para a próxima temporada não produzirá resultados para esta temporada, pois oferecem uma maneira diferente de encarar um desafio semelhante.

As equipes geralmente encontram desempenho transferível nessas condições, para que possam ser mais desenvolvimentos nos últimos estágios de 2022.

