F1: Pérez traça 'plano' para TL3 após sessão perdida no Japão

O primeiro treino livre em Suzuka teve uma bandeira vermelha causada por Logan Sargeant. Enquanto a segunda sessão de treinos livres do GP do Japão de Fórmula 1 foi marcada por chuva, o que fez com que alguns carros não fossem para a pista, embora a Pirelli tivesse mais compostos intermediários.

Sergio Pérez foi um dos seis pilotos, juntamente com Max Verstappen, que nem sequer foram à pista para a segunda sessão de treinos, embora tenha se saído bem no primeiro treino livre, apenas 0,181 segundos atrás do tricampeão mundial.

Embora não tenha conseguido experimentar as mudanças na configuração do RB20, que foi atualizado para este fim de semana, o mexicano disse: "No geral, foi uma boa sessão, fiquei feliz com o carro, acho que ele está em uma boa janela [de funcionamento]."

"Obviamente, mudamos algumas coisas para o segundo treino livre, mas, infelizmente, não sabemos o quanto elas valem. Acho que tiramos o máximo proveito do primeiro, acho que estamos em um barco semelhante ao de muitas pessoas ao nosso redor, então acho que veremos coisas melhores amanhã."

Como o asfalto molhado na segunda sessão de treinos teve um sério impacto sobre o tempo que os pilotos puderam passar na pista, Pérez ainda não pôde fazer uma simulação de corrida. Isso significa que ele e o restante do grid tentarão recuperar o tempo perdido na terceira sessão de treinos livres de sábado, antes da classificação.

"Ainda não fizemos nenhuma das etapas longas, queríamos reabastecer e depois nos preparar para a classificação, então será um terceiro treino livre bastante agitado, será uma manhã interessante. Estamos confiantes, o carro está funcionando bem, estabelecemos uma boa base esta manhã, vamos acertar um pouco o equilíbrio e esperamos estar em uma boa posição."

