A Fórmula 1 voltou a ter seus carros na pista nesta madrugada. O terceiro treino livre foi realizado em Suzuka, visando o GP do Japão, quarta etapa do campeonato de 2024.

Como no dia anterior o TL2 serviu muito pouco para as equipes, esta sessão ganhou mais importância para todos se ajustarem para o quali de logo mais.

Max Verstappen liderou mais uma vez, novamente à frente de seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, assim como aconteceu no TL1. O holandês cravou 1min29s563, ficando à frente em 0s269 do mexicano.

George Russell e Lewis Hamilton ficaram com a terceira e quarta posições, respectivamente, deixando de lado o favoritismo da Ferrari.

Por falar na equipe italiana, o melhor representante foi Carlos Sainz, na sétima colocação, atrás de Fernando Alonso (5º) e Lando Norris (6º). Charles Leclerc foi apenas o 10º.

O Treino

Os principais pilotos não perderam muito tempo e assim que a sessão começou, vários deles já foram para a pista. A dupla da Red Bull começou bem, com Verstappen à frente de Pérez, de médios.

Com macios, Hamilton superou ambos com 1min30s065, com cinco minutos de sessão.

Com 17 minutos, Ricciardo saiu da pista na curva 1, rodou e retornou, em uma exibição que nada ajuda o piloto australiano neste momento.

Aos 20 minutos de treino, a McLaren aparecia na terceira e quarta posições, com Norris à frente de Piastri e ambos com macios. O inglês aparecia a 0s134 de seu compatriota da Mercedes.

Na metade do treino, com muitos dos pilotos realizando simulação de corrida, Hamilton seguia como líder, à frente de Verstappen, Norris, Piastri e Pérez. A Ferrari estava mais 'discreta', com Leclerc em sexto e Sainz apenas em 10º. Russell era o último colocado, nos boxes durante boa parte da sessão.

Albon fez boa aparição, conseguindo a sexta melhor marca, quando restavam 13 minutos, iniciando a sequência em que os pilotos entravam com macios e simulando classificação.

Logo depois, Russell apareceu para o treino e assumiu a liderança, marcando 1min29s918, o melhor tempo do fim de semana.

Mas foi por pouco tempo, já que Verstappen fez 1min29s563. Pérez o acompanhou, a 0s269, no que foi a ordem dos dois primeiros da sessão.

O treino de classificação acontece neste sábado, às 3h, no horário de Brasília.

Resultado

MAX lidera 6ª e fala do futuro (ALÔ ASTON E MERCEDES!). Hamilton PERDE MOTOR e CHUVA impacta Suzuka

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PódioCast debate compra da MotoGP pela Liberty, dona da F1. E o futuro?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!