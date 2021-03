Na terça, Sergio Pérez teve seu primeiro contato com o carro da Red Bull na pista, como parte de suas preparações para a temporada 2021 da Fórmula 1. E após o teste, o mexicano classificou a experiência como "um sonho que vira realidade".

O mexicano andou em Silverstone com o RB15, modelo de 2019, antes de testar pela primeira vez o RB16B, carro de 2021, já nesta quarta (24). Apesar de Pérez estar trabalhando duro com a Red Bull em sua fábrica nas últimas semanas, com um programa no simulador, ele celebrou o fato de ir à pista pela primeira vez.

"Foi maravilhoso, meu primeiro dia com a Red Bull. Ver meu nome no carro, é algo muito especial, um sonho que vira realidade. Devo dizer que fiquei feliz com o progresso que tive, me sentindo cada vez mais confortável".

"Obviamente, estava pilotando o mesmo carro por sete anos, o mesmo cockpit, mesmos pedais e posicionamento, então o desafio é grande. Estou dando o meu melhor. Dei meus primeiros passos e me senti confortável".

Pérez foi contratado pela Red Bull após um 2020 impressionante, terminando em quarto no Mundial de Pilotos e vencendo pela primeira vez. A troca para uma equipe de ponta vem após o fim de uma relação de sete anos com a Racing Point.

"Ainda é um carro de F1, mas o posicionamento do banco é diferente, assim como o volante, a aderência, os botões, procedimentos, motores, toque. Fizemos uma extensa preparação no simulador, me acostumando com tudo. Devo dizer que estou feliz com esse primeiro dia porque sabia dos procedimentos".

"Mas acho que a preparação para este teste foi boa. Foi muito útil para este primeiro dia".

Após dividir o dia de filmagens com Max Verstappen nesta quarta, o próximo contato de Pérez com o RB16B será na pré-temporada no Bahrein, onde terá apenas um dia e meio com o carro, o que aumenta a importância do teste com o modelo antigo.

"Foi bom ter esses dias com a equipe, conhecendo o pessoal, os engenheiros. Temos visões diferentes sobre carros. É muito importante sentir-se confortável no cockpit, para que no Bahrein eu possa focar na performance".

"Com apenas um dia e meio do carro, é pouco. Então quanto mais resolvermos aqui, mais preparados estaremos para o Bahrein".

