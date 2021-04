Após perder sua vaga na Fórmula 1 com a Renault ao final da temporada 2019, Nico Hulkenberg segue em busca de um retorno ao Mundial no futuro. Mas, por enquanto, o piloto alemão seguirá ligado à categoria, mas na condição de piloto reserva da Aston Martin.

Em 2020, Hulkenberg disputou três corridas com a então Racing Point, substituindo tanto Sergio Pérez quanto Lance Stroll após os pilotos serem infectados pela Covid-19.

O alemão correu as duas provas de Silverstone no lugar de Sergio Pérez após o mexicano testar positivo logo antes do GP da Grã-Bretanha, apesar de Hulkenberg não ter conseguido disputar a etapa por problemas no carro antes da largada. Na semana seguinte, ele foi um dos destaques do GP dos 70 Anos, conquistando um terceiro lugar no grid.

Semanas depois, Hulkenberg voltou para substituir Stroll no GP de Eifel, em Nurburgring. O piloto saiu do fundo do grid para terminar em oitavo, tendo disputado apenas a classificação e a corrida.

"Primeiro de todo, é ótimo ter esse acordo fechado com antecedência. No ano passado, não tive muito tempo de preparação antes de ter que entrar no carro", disse Hulkenberg, que já correu com a equipe de Silverstone entre 2014 e 2016, quando era conhecida como Force India.

"Estou feliz em poder trabalhar novamente, com muitos que estiveram presentes na minha carreira. Claro, espero que Sebastian e Lance tenham temporadas ininterruptas, mas a equipe sabe que podem contar comigo para fazer um ótimo trabalho e estou pronto para o desafio".

"Será interessante também ajudar no desenvolvimento da equipe durante a temporada e mal posso esperar para tirar boas voltas da manga".

Otmar Szafnauer, chefe e CEO da equipe Aston Martin, acrescentou: "Estamos muito felizes por receber Nico de volta à família de forma oficial, como piloto reserva e de desenvolvimento. Nesses momentos difíceis, ter a disponibilidade de um piloto capaz e experiente na reserva é muito importante".

"Nico provou no ano passado que pode simplesmente entrar no carro e entregar boas performances de cara. Agora, com janela para preparação e integração, sabemos que podemos confiar em Nico para entregar um ótimo trabalho"

