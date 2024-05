Ex-F1 vê muita bondade em Leclerc para ser campeão mundial

A temporada de 2024 da Fórmula 1 começou recentemente, mas muitas pessoas já estão se perguntando como será o desempenho de Lewis Hamilton na Ferrari em 2025, quando será o novo companheiro de equipe de Charles Leclerc.

Mas há quem pense que o piloto de Mônaco terá problemas com o heptacampeão mundial.

Robert Doornbos, que competiu em um total de 11 corridas pela Minardi e Red Bull, disse à Ziggo Sport que acha que a personalidade de Leclerc representa um grande obstáculo para competir contra Hamilton ou se tornar campeão.

"Charles Leclerc é bom demais para ser campeão mundial de Fórmula 1", disse Doornbos. “Mas ele não pode fazer o que um campeão como Hamilton ou Verstappen podem fazer.”

"Digamos que a Ferrari tenha o melhor carro no próximo ano. Nesse ponto, Hamilton vai devorá-lo."

“Leclerc não tem aquela resistência que é útil quando ele comete erros ou tem que lidar com os engenheiros.” disse.

Doornbos não é a primeira pessoa a dizer isso. Nico Rosberg disse algo na mesma linha depois do GP da Itália do ano passado, ao declarar que o monegasco era “muito bom” com o companheiro de equipe Carlos Sainz.

