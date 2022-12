Carregar reprodutor de áudio

Após oito títulos consecutivos na Fórmula 1, a Mercedes teve um 2022 complicado, sem ter como igualar Red Bull e Ferrari, tendo que resolver problemas com porpoising e outras questões que foram surgindo com o tempo. E para Toto Wolff, a equipe alemã não teria como resolver as dores de cabeça do W13 mesmo se pudesse gastar sem preocupações com o teto orçamentário.

Aos poucos, a Mercedes conseguiu resolver os problemas, evitando passar a temporada em branco, vencendo com George Russell em Interlagos. Mas a equipe já deixou claro que planeja importantes mudanças para o W14 em 2023.

Mas, para resolver os problemas, as equipes tiveram que controlar os gastos dentro do limite de 140 milhões de dólares do teto orçamentário para 2022, fazendo com que cada passo seja muito bem pensado.

Só que Wolff acredita que mesmo a ausência do teto orçamentário "não teria feito diferença" para resolver os problemas do W13, acreditando que é um processo que teria que acontecer gradualmente.

"Não nos faltou a capacidade, ferramentas ou tempo", disse Wolff em entrevista ao podcast Beyond the Grid. "Foi mais sobre tirarmos camada a camada para chegarmos à origem do problema. Então eu não teria mudado nada".

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Gareth Harford / Motorsport Images

Inicialmente, a Mercedes achou que havia resolvido o porpoising com um pacote de atualização no GP da Espanha, com Lewis Hamilton e Russell mostrando bom rendimento. Mas o problema voltou depois, sendo algo recorrente até a final em Abu Dhabi.

Wolff explicou que a Mercedes não teve como resolver todos os problemas com as quicadas do W13, mas a equipe acredita que terá "vida mais fácil no próximo ano".

"Estamos mudando parte da arquitetura e layout do carro que nos deve colocar na direção correta. Mas com esse novo regulamento, algumas vezes você resolve um problema e descobre outro mais profundo".

