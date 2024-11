Nesta quarta-feira foi confirmado que Gabriel Bortoleto será piloto da Sauber/Audi a partir da temporada 2025 da Fórmula 1. Em teoria, após o anúncio do brasileiro, apenas uma vaga para o próximo campeonato estaria para ser definida, a da RB.

Mas, rumores indicam que Franco Colapinto, que está como titular até o final do ano, poderia ocupar a vaga que hoje pertence a Sergio Pérez, com a dupla atual da RB, Yuki Tsunoda e Liam Lawson, permanecendo em 2025.

Mas, segundo o jornalista Luigi Perna, da Gazzetta dello Sport, o mercado pode ter novo agito, com Flavio Briatore, consultor da Alpine, mudando de ideia sobre a dupla já programada para o ano que vem.

O ‘sacrificado’ da vez seria Jack Doohan, que é o piloto reserva e perderia a vaga para Colapinto sem mesmo ter estreado pelo time francês em uma corrida oficial da F1.

Além disso, uma outra mudança aconteceria: Isack Hadjar, vice-líder da F2 e que faz parte do programa de jovens Red Bull, subiria para a RB, enquanto Lawson seria promovido para a vaga de companheiro de equipe de Max Verstappen.

O QUE BORTOLETO ENFRENTARÁ NA SAUBER / AUDI?

