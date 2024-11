Como era a F1 em 2017, último ano com piloto brasileiro no grid

Antes da confirmação que Gabriel Bortoleto pilotará um carro de Fórmula 1 em 2025, pela Sauber, Felipe Massa tinha sido o último brasileiro a assumir um assento permanente na categoria, pela Williams, até o final de 2017.

Lewis Hamilton tinha acabado a campanha pelo tetracampeonato e Max Verstappen ainda estava longe de vencer o seu primeiro título. Desde então, muita coisa mudou. Confira como era a F1 em 2017!

Felipe Massa encerrava sua carreira na F1

Felipe Massa estava se aposentando da Fórmula 1, após 16 temporadas na categoria, a maior parte delas pela Ferrari, em que foi segundo lugar no campeonato de pilotos de 2008.

O brasileiro acumulou 272 GPs (com 269 largadas), 11 vitórias, 41 pódios, 16 pole positions e 15 voltas mais rápidas na F1.

Massa estava em seu quarto ano na Williams, em que dividiu a garagem com o finlandês Valtteri Bottas e, por último, Lance Stroll, que estava estreando na categoria. Naquela temporada, a posição mais alta do piloto brasileiro no grid foi 6º lugar, no GP do Bahrein.

Max Verstappen tinha encerrado o segundo ano na Red Bull

Em 2017, Max Verstappen estava em sua segunda temporada na escuderia taurina, a primeira de forma integral, após subir da Toro Rosso para a Red Bull no GP da Espanha de 2016, a mesma etapa em que venceu a primeira vez na F1, quebrando o recorde de piloto mais novo a conquistar o trófeu de um GP na história da categoria de monopostos.

Já na temporada 2017, o holandês de 20 anos recém completados sofreu uma série de abandonos de corridas, seja por batidas ou por problemas mecânicos no carro. Apesar disso, venceu duas corridas e foi sexto lugar no campeonato de pilotos.

Lewis Hamilton estava conquistando o tetracampeonato

Hamilton vinha para a conquista do tetracampeonato da F1, após a disputa intensa em 2016 entre os pilotos da Mercedes, que resultou no título do campeonato de pilotos por Nico Rosberg. Depois de vencer a taça, o piloto alemão anunciou a aposentadoria, o que resultou na contratação de Bottas.

Em 2017, o britânico tinha conquistado nove corridas para garantir o título que estava sendo disputado com o rival Sebastian Vettel, na época pela Ferrari, e pelo companheiro de equipe finlandês, que terminou em terceiro.

Liberty Media tinha recém-comprado a Fórmula 1

A Liberty Media, corporação midiática americana, tinha encerrado o processo de compra dos direitos da F1 no começo da temporada 2017, começando o processo de negociação no final de 2016.

Com uma oferta inicial de 4.4 bilhões de dólares, a venda foi oficializada em janeiro de 2017, pelo total de 4.6 bilhões de dólares (mais de R$ 14.72 bilhões na cotação de janeiro de 2017, R$ 26.071 bilhões corrigidos pela inflação).

Drive to Survive ainda não existia

A série documental da Netflix, Drive to Survive, que retrata a temporada da Fórmula 1 e que foi um grande chamariz de novos fãs da maior categoria do automobilismo mundial, ainda não existia e sequer estava próxima da produção e lançamento.

DtS começou a produção em 2018, quando filmou a temporada em que Lewis Hamilton foi pentacampeão da F1. O lançamento da primeira temporada foi em 8 de março de 2019.

