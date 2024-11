A Ferrari anunciou, na tarde de quinta-feira (7) um acordo plurianual com a IBM, gigante da informática e de consultoria digital. A equipe baseada em Maranello, liderada por Frédéric Vasseur, emitiu uma declaração oficial anunciando o acordo e os objetivos dessa nova parceria, que começa em janeiro de 2025.

Segundo a nota, a IBM fornecerá soluções e aplicativos de integração dos fãs da Scuderia com a equipe italiana: "Com a vasta experiência da Ferrari na Fórmula 1 e a tecnologia de ponta da IBM, o objetivo da parceria é redefinir a transformação digital para tudo relacionado à experiência e ao envolvimento dos fãs, dentro e fora da pista".

"A parceria implementará soluções que levarão o engajamento dos fãs a um nível totalmente novo, transformando a experiência dos fãs por meio de tecnologias inovadoras e aproveitando ao máximo o ecossistema digital da Ferrari".

"A IBM fornecerá sua experiência e ferramentas para criar soluções digitais de ponta, trazendo os fãs diretamente para o centro da ação".

"A parceria com a IBM incluirá várias iniciativas para entreter a base de fãs da Ferrari com uma plataforma de conteúdo interativo de alto nível, ao mesmo tempo em que aprimora a acessibilidade digital".

"Ambas as empresas estão comprometidas em encontrar novas maneiras de envolver um público mais jovem e aplicar novas tecnologias para garantir um futuro digital sustentável e inclusivo".

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer da Ferrari, está positivo com a nova parceria: "Nossas duas empresas compartilham valores como a busca da excelência e o desejo de sempre ultrapassar os limites em seus respectivos campos, além de combinar nossa tecnologia e experiência para buscar a mais alta qualidade e operar com a tecnologia mais recente".

"A IBM, assim como a Ferrari, depende de pessoas talentosas para desenvolver sua equipe e, portanto, é a parceira perfeita para levar os fãs do automobilismo e nossos fiéis apoiadores a uma nova dimensão, em um momento em que a Fórmula 1 nunca foi tão popular entre os jovens".

"A colaboração com a IBM nos permitirá oferecer aos fãs da Ferrari experiências sem precedentes, abrindo as portas da equipe para o mundo exterior, e também nos verá ativos em muitas outras frentes para criar ativações que gerarão valor para ambas as marcas".

Jonathan Adashek, vice-presidente sênior de marketing e comunicações da IBM, disse: "A F1 é sobre segundos, dentro e fora da pista. A capacidade da Ferrari de fornecer rapidamente experiências intrigantes para os fãs em uma ampla variedade de áreas, processando a enorme quantidade de material que possui, será aprimorada pelos benefícios de nossa tecnologia".

"A combinação de sua base de fãs e relevância histórica com soluções inovadoras de última geração permitirá que a Ferrari aumente seu envolvimento global e, ao mesmo tempo, modernize e multiplique seus ativos digitais", conclui.

