Franco Colapinto teve sua chance de estrear na Fórmula 1 após a demissão de Logan Sargeant logo após a pausa de agosto. Entretanto, o piloto já sabe que não terá vaga na equipe na próxima temporada, isso porque Alexander Albon e Carlos Sainz já estão confirmados.

Pouco tempo depois de ser anunciado como substituto, Colapinto afirmou que era a segunda opção para a Williams - logo depois de Sainz. Agora, em entrevista ao Motorsport.com, James Vowles confirmou a informação e explicou o motivo pelo qual o argentino não foi o escolhido.

"Sim, havia uma lista e ele fazia parte dela", confessou o chefe da equipe, que ainda defendeu que está ansioso para ter o espanhol como um de seus pilotos.

Na sequência, James explicou que o que pesou na conta de Franco foi sua falta de experiência na categoria, algo que Sainz 'tira de letra', porque já está na F1 há alguns anos.

"No longo prazo, preciso de um piloto que não apenas tenha o melhor desempenho no carro, mas também alguém que possa gerenciar o desenvolvimento da equipe e saiba o que é preciso. Carlos traz tudo isso com ele e a Williams precisa disso nos próximos anos – e temos mostrado isso regularmente".

Apesar da falta de conhecimento de Colapinto, Vowles afasta que não acredita nas habilidades do jovem piloto de apenas 21 anos. Porém, é algo que a equipe não pode bancar nas próximas temporadas - isso porque está lutando pelas últimas posições pela falta de ritmo do carro.

"Precisamos de dois pilotos que possam ajudar a equipe a avançar e eu realmente quero fazer isso. Criar uma plataforma onde pilotos como Franco possam vir".

"Ele [Colapinto] foi considerado, mas ainda precisamos de mais alguns anos antes de experimentarmos a nossa ressurreição. Preciso de um líder para isso e esse é o Carlos"

