O ex-chefe de equipe da Jordan, Eddie Jordan, acredita que a McLaren "esqueceu" a segunda chicane depois de uma excelente largada em Monza, na qual Lando Norris foi "superado" por Oscar Piastri.

A McLaren largou dois primeiros lugares no GP da Itália da Fórmula 1 e, com Max Verstappen e a Red Bull indo para a quarta fila, abriu-se uma grande oportunidade para Norris e para a McLaren. Jordan afirma que Piastri "superou" Norris.

A dupla fez uma boa largada e manteve as duas primeiras posições, mas, na segunda chicane, Piastri fez uma manobra ousada para tomar a liderança de Norris. Essa manobra, bem-sucedida, deixou Norris em apuros e permitiu que Charles Leclerc, da Ferrari, fizesse a ultrapassagem na primeira curva Lesmo.

Leclerc acabou surpreendendo a McLaren na estratégia de um único pit-stop, garantindo a vitória da Ferrari em casa. Piastri foi o segundo e Norris o terceiro na corrida em que ele fez a volta mais rápida, reduzindo a vantagem de Verstappen no campeonato para 62 pontos.

Falando no podcast Formula For Success, o ex-chefe de equipe descreveu o desempenho da dupla da McLaren na largada como "hipnotizante", mas afirmou que a equipe papaia havia se esquecido da segunda chicane, onde Piastri passou Norris.

Jordan disse: "Como ex-chefe de equipe, posso dizer que a equipe teve uma longa discussão: 'OK, pessoal, temos a primeira fila. Quem fizer a melhor e mais rápida manobra, não o desafie na primeira curva e certifique-se de fechar as outras áreas, não importa onde ele esteja na pista'".

"Então, isso foi feito com perfeição e a maneira como funcionou foi simplesmente fascinante. Oscar fez um excelente trabalho, moveu-se para a esquerda, bloqueou qualquer movimento da Ferrari ou de qualquer outra pessoa".

"Mas então, na segunda curva, acho que a equipe se esqueceu da segunda curva, porque Oscar, eu acho, fez uma ultrapassagem realmente inesperada. Isso fez a diferença; ele estava tão legal, tão legal, tão limpo, e fez a ultrapassagem".

Jordan acredita que Norris "sempre se lembrará" de Monza como o lugar onde foi "derrotado" por Piastri, e acha que foi uma lição importante.

Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Se Lando quiser ser um campeão mundial digno, ele terá que aprender essas pequenas coisas", disse Jordan.

"Ele já enfrentou Max antes e aprendeu com isso porque sua velocidade é inacreditável no momento, mas ele aprendeu algo em Monza e sempre se lembrará de Monza porque seu companheiro de equipe o derrotou". "É isso aí. Para mim, Oscar foi ótimo", conclui.

