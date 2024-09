F1: Alpine ainda não tomou "decisão final" sobre motor para 2026

Pouco antes do início das férias de agosto, o ex-chefe da Alpine, Bruno Famin, disse à imprensa que a Renault estava planejando encerrar seu projeto de motor proprietário na Fórmula 1 e assinar um acordo com a Mercedes. O plano era se tornar um cliente da fabricante alemã e comprar várias peças, incluindo as unidades de potência.

Os funcionários da Renault em Viry-Châtillon, na França, ficaram inconformados com esse plano e organizaram um protesto no fim de semana do GP da Itália.

Em resposta, o CEO da Renault, Luca de Meo, disse que nenhuma decisão final havia sido tomada para abandonar a produção de seus próprios motores.

"Temos quatro ou cinco semanas para que o Conselho de Administração avalie a situação e tome uma decisão final", disse Luca de Meo em Monza. "Estamos analisando qual abordagem nos dará mais competitividade na Fórmula 1 a partir de 2026. Estamos analisando todas as possibilidades".

"Estamos realmente analisando a ideia de mudar para o motor Mercedes, mas essa não é a única opção. Há muitos fatores a serem considerados ao tomar uma decisão".

"O que o departamento de marketing pensa sobre isso? Que consequências negativas essa mudança poderia ter, inclusive no aspecto financeiro", questiona de Meo. "Nosso objetivo é criar um projeto competitivo. Portanto, levamos muitos fatores em conta quando fazemos nossas escolhas e o fazemos com muito cuidado".

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

