F1: Audi pode ser futuro de Hulkenberg?

Nico Hülkenberg está entrando em sua segunda temporada na Haas desde seu retorno na Fórmula 1 e tem como companheiro de equipe Kevin Magnussen. Sua experiência e seu desempenho podem abrir-lhe as portas para outra equipe, com a qual ele poderá ter chances um pouco melhores no futuro.

Atualmente, todos os sinais apontam na direção da Sauber - ou Audi, como a escuderia será chamada a partir de 2026. Ao lado de Carlos Sainz, Hulkenberg é um dos candidatos preferidos do chefe administrativo Andreas Seidl, que certamente está interessado em ter um bom piloto alemão na Audi.

É extremamente provável que a atual dupla de pilotos Valtteri Bottas/Guanyu Zhou não continue. E mesmo que Sainz se juntasse à equipe depois da Ferrari, ainda haveria um segundo assento disponível para Hulkenberg.

Essa troca faria sentido, pelo menos, para o alemão. Ele teria um grande fabricante por trás dele a partir de 2026 com regulamentos completamente novos - uma perspectiva tentadora, especialmente porque as alternativas provavelmente não serão melhores.

O próprio Hulkenberg poderia muito bem se imaginar pilotando na F1 por "mais alguns anos". Embora ele esteja com 37 anos no verão europeu, não parece loucura para ele. Especialmente porque Fernando Alonso já estará com 45 anos quando seu novo contrato com a Aston Martin expirar.

O piloto alemão chegará aos 40 anos em 2027, no segundo ano do novo regulamento. Isso significa que certamente há algo a ser desenvolvido por ambas as partes.

"O mercado de pilotos é muito dinâmico"

As cartas de Hulkenberg parecem boas. A 'dança das cadeiras' já ganhou velocidade no início deste ano, o mais tardar com a anunciada mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari.

Como resultado, uma equipe de ponta como a Mercedes tem uma vaga em aberto, enquanto candidatos lucrativos como Sainz estão à procura de um novo assento. Com Alonso definindo recentemente seu futuro, significa que uma porta se fechou e outras podem surgir em breve.

"É definitivamente uma situação interessante", disse Hulkenberg. "O mercado de pilotos é muito dinâmico e tenho certeza de que todos os pilotos sem contrato para 2025 têm muito o que fazer no momento e estão tendo muitas discussões e explorando suas opções - e tentando decidir seu futuro. Isso vale para mim também."

Sem pressa, foco no lado esportivo das coisas

No entanto, ele mesmo enfatiza que não está com pressa e que não precisa de um assento permanente amanhã. "Talvez a experiência me ajude a encarar toda a situação de forma um pouco mais relaxada", disse ele e admite que a pausa de três anos na categoria o tornou um pouco mais humilde.

"Isso muda a maneira como você se sente em relação à Fórmula 1, você passa a apreciá-la mais e eu aproveito tudo mais agora. Eu vivo mais o momento. Aproveito o bom e o ruim e absorvo tudo."

É por isso que a falta de um contrato não é algo que o distraia de suas atividades esportivas diárias: "Não, eu já passei por isso muitas vezes", ele afasta a questão. "Se isso o distrair, será ruim para você. Você tem que separar a vida no carro e na pista do futuro e de outras negociações e conversas."

"É importante apenas manter o foco e otimizar cada sessão", disse ele.

Em termos esportivos, as coisas não estão indo muito mal para ele e para a Haas nesta temporada. Embora os americanos tenham sido considerados a pior equipe da F1 antes da campanha, a escuderia está atualmente em sétimo lugar após quatro corridas. Hulkenberg já marcou pontos duas vezes.

Haas com a primeira atualização na China

Para o final de semana de corrida na China, a Haas também trouxe a primeira pequena atualização para a pista, que o piloto alemão espera que "melhore um pouco o desempenho".

"Não é uma grande atualização, apenas peças menores que parecem boas no papel, mas é claro que você sempre tem que verificá-las na pista e ter certeza de que a correlação está correta. Na acirrada batalha do meio do pelotão, é melhor fazer atualizações neste início de temporada do que não fazer nenhuma", disse ele.

Xangai também deve ser melhor para o VF-24 do que a última corrida em Suzuka, porque há mais seções lentas onde o carro deve se sentir mais confortável, de acordo com Nico.

Além disso, a China é o primeiro fim de semana de sprint do ano, o que deve proporcionar oportunidades ainda melhores para as equipes menores, devido à natureza de apenas uma sessão de treinos. "Mas temos que ter certeza de que estamos fazendo tudo certo", disse Hulkenberg.

"Todos têm a mesma situação, mas nos sentimos bem antes do fim de semana com apenas uma hora de treino", concluiu.

"Seguem falando M****", diz Hamilton! Sainz 'CUTUCA' RBR, Max e Pérez MANDAM RECADOS | A F1 na China

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast TELEMETRIA: Rico Penteado destrincha detalhes do GP da China

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Motorsport Business #12 – Gabriel Hackme, da PRIO, e Nicolas Costa: a relação piloto e patrocinador

.