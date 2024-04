A Fórmula 1 realizará uma corrida na China neste final de semana pela primeira vez desde 2019, principalmente devido ao surto de coronavírus. A Red Bull dominou o início da temporada de 2024, vencendo três das quatro primeiras corridas, enquanto na Austrália a Ferrari venceu, aproveitando ao máximo o abandono de Max Verstappen.

Antes do GP da China, Bernie Collins, ex-estrategista da Aston Martin, disse que a equipe de Maranello pode diminuir a diferença em relação à Red Bull e que o desenho da pista permitirá que ela se distancie da McLaren: "Acho que a Ferrari vai jogar com seus pontos fortes. Há uma chance de chegar um pouco na Red Bull e talvez se distanciar da McLaren."

Quanto às chances da Mercedes, ela acrescentou: "Antes do Japão, a Mercedes estava muito insatisfeita com o carro e eles falaram muito sobre o simulador não estar funcionando corretamente, então eles têm que adaptar o carro a certas mudanças ambientais."

"Não é um bom presságio quando você vai para uma nova corrida em um local com muitas incógnitas. Se você não consegue simular uma corrida, isso é um problema, mesmo que você tenha feito quatro corridas lá nos últimos quatro anos, ainda mais se você estiver indo para uma pista completamente desconhecida."

A Ferrari venceu o GP da China pela última vez em 2013, depois disso a equipe de Toto Wolff, atual campeã em Xangai, venceu entre 2014 e 2019. Com apenas uma sessão de treinos livres antes da sprint shootout de sexta-feira, Collins acredita que será um "grande desafio" para todas as escuderias neste fim de semana:

"Os pilotos não estão acostumados com essa pista, o que afetará tudo, desde a estratégia, a configuração, as simulações antes da corrida, quais molas e amortecedores usar e a escolha de cada componente que eles podem colocar no carro."

"Não sabemos em que condições a pista está. Estamos indo para lá agora, não sabemos o que haverá lá. E será um grande, grande desafio para as equipes. Já seria em um fim de semana normal, mas ainda mais em um fim de semana de sprint."

