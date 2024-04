Andrea Kimi Antonelli iniciou seu programa de testes na Fórmula 1 depois de completar voltas com o Mercedes W12. O piloto júnior da equipe alemã está sendo considerado para substituir Lewis Hamilton, que estará na Ferrari a partir de 2025, com a equipe usando máquinas mais antigas para avaliar totalmente suas habilidades antes de tomar uma decisão.

O primeiro desses testes foi realizado em dois dias no Red Bull Ring, onde o italiano guiou o W12, o carro que quase levou Hamilton a um recorde de oitavo título mundial em 2021.

Depois de completar 500 quilômetros durante os dois dias, Antonelli disse: "Foi uma experiência incrível, foi muito bom sentir a potência e o downforce. Adorei cada segundo. Foi muito divertido e quero agradecer a toda a equipe por todo o trabalho duro."

Ele acrescentou: "Fizemos um trabalho de simulação e analisamos algumas coisas importantes antes do dia. Isso foi muito útil porque, quando eu estava na pista, sabia o que a equipe estava me dizendo pelo rádio."

"No primeiro dia não foi possível seguir os planos, a chegada da neve tornou a pista intransitável, mas felizmente o segundo dia foi muito mais favorável. A pista voltou a ficar seca e consegui completar um bom número de voltas. Posso dizer que foi muito, muito agradável."

Antonelli está atualmente disputando sua primeira temporada na Fórmula 2, depois de ter sido rapidamente promovido à categoria após o sucesso do título europeu da Fórmula Regional.

O jovem de 17 anos está em nono lugar na classificação de pilotos após seis corridas, onde sua consistência inicial o levou a registrar pontos em quatro ocasiões. Mais recentemente, ele terminou em quarto lugar, o melhor resultado da temporada, na corrida principal no fim de semana do GP da Austrália.

"Aprendi muito nesses dois dias, coisas que serão muito úteis quando eu voltar para a F2", disse ele. "Mas preciso continuar trabalhando e melhorando também."

Com Antonelli tendo um desempenho favorável em comparação com seu companheiro de equipe na Prema, Oliver Bearman, um piloto que impressionou ao fazer sua estreia na F1 pela Ferrari na Arábia Saudita, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, observou que "Kimi estaria muito bem" caso subisse de categoria.

E admitindo que a equipe alemã está em uma fase de reconstrução, o austríaco disse: "É preciso reconhecer que, após três anos de vigência desses regulamentos, temos que fazer as coisas de forma diferente do que fizemos no passado, sem jogar fora o que acreditamos ser bom na forma como operamos."

"Isso pode significar colocar um piloto jovem e dar a ele uma oportunidade com menos pressão do que lutar por vitórias imediatamente, ou colocar um piloto mais experiente no carro que possa nos ajudar a sair do atual quadro de desempenho."

Os testes austríacos foram os primeiros de um programa de testes em que Antonelli e a Mercedes farão paradas em várias pistas europeias. A equipe não fez nenhuma declaração oficial (nem sobre os testes no Red Bull Ring nem sobre o programa), mas a próxima etapa será no circuito de Ímola.

