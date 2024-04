Antes do início do GP da China de Fórmula 1, a equipe Aston Martin anunciou a renovação do contrato de longo prazo de Fernando Alonso, o que significa que o espanhol permanecerá na categoria por mais alguns anos, garantindo sua presença pelo menos até que as próximas regras técnicas entrem em vigor em 2026.

O bicampeão foi questionado sobre sua decisão de assinar um novo contrato na coletiva de imprensa antes da etapa em Xangai, já que é surpreendente que, aos 42 anos de idade, ele queira continuar estendendo sua carreira na F1. O piloto disse que precisou de algum tempo para tomar a decisão certa, mas revelou que acertou com conversas que duraram apenas alguns dias.

"Era preciso ter certeza de que era a decisão certa para continuar pilotando na Fórmula 1 e ter a força e a motivação para continuar por mais alguns anos", disse ele. "Depois disso, era preciso garantir que a equipe tivesse as metas para as próximas temporadas, que estabelecessem a ambição de continuar melhorando cada vez mais."

"Acho que foi uma decisão fácil para mim e estou orgulhoso de representar a Aston Martin nos próximos anos. Começamos nossa jornada na última temporada de forma positiva, e estou feliz em continuar, muito orgulhoso, e vamos ver o que podemos fazer", explicou o espanhol.

Antes do acordo ser fechado, havia rumores de que Alonso acabaria assinando com a Red Bull, mas o piloto declarou que tudo com a Aston Martin foi muito simples após o GP do Japão e que não havia sentido especular sobre outros cenários: "Como eu disse na semana passada, agora que fiz isso, estou com a Aston Martin e não há muito sentido em falar sobre isso [assinar com a Red Bull], só vou falar sobre a Aston Martin. Falei com todo mundo, o que é normal, mas foi uma conversa pequena."

Quando pressionado sobre como foram as negociações com a equipe de Silverstone e se foram difíceis, ele respondeu: "Não, acho que nos sentamos depois do Japão e chegamos a uma conclusão em apenas um ou dois dias. Foi bem simples e, assim que chegamos ao acordo, nós o anunciamos, tudo é mais simples do que parece do lado de fora, pois há muitos rumores e especulações entre as equipes e os pilotos, com prazos, mas nós somos leais, chegamos a um acordo e pronto, foi simples", concluiu.

