Sem mais expectativas ou mistérios: Gabriel Bortoleto estará no grid da Fórmula 1 em 2025. Na manhã desta quarta-feira foi feito o anúncio e, também, uma coletiva de imprensa para a mídia do Brasil.

A primeira citação de Bortoleto como um possível candidato à vaga da Sauber aconteceu após a performance do piloto na Fórmula 2, quando ele largou de último e venceu o GP da Itália, em Monza. Naquele fim de semana, Gabriel foi visto conversando com Binotto - CEO da Sauber/Audi, após o italiano apontar o líder da F2 como um dos possíveis nomes ao assento.

Ao ser questionado sobre o 'dia D', Mattia revelou detalhes do encontro que teve com Gabriel Bortoleto na fábrica da equipe, na Suíça, durante o processo de escolha pelo companheiro de Nico Hulkenberg no próximo ano.

"Eu lembro muito bem quando foi [que decidi por Gabriel]. Não foi quando ele estava na pista, nem pelos resultados na Fórmula 2 e Fórmula 3 porque eu sei e já sabia ele é um bom piloto. Mas, fiquei convencido quando ele entrou no meu escritório, aqui na fábrica e eu olhei eles nos olhos e simplesmente falei: "Ok, é ele". Gabriel é uma ótima pessoa, não só um grande piloto de grande potencial, fiquei impressionado com sua atitude, sua mentalidade", contou.

Bortoleto chega à F1 em um momento em que a Sauber enfrenta grandes dificuldades na tabela. Os atuais pilotos Valtteri Bottas e Zhou Guanyu não conseguiram somar nenhum ponto na temporada 2024 e, o prognóstico para o próximo ano, ainda será de um ambiente difícil - antes da 'troca' para Audi a partir de 2026.

"A gente sabe que não vai ser fácil no início, tem bastante trabalho a fazer, tanto do meu lado quanto do lado da equipe. Mas estamos confiantes de que as coisas vão dar certo, que a gente vai progredir juntos, tanto do lado deles com o carro quanto do meu lado como piloto. Estou bem animado para isso. Vai ser uma jornada incrível se Deus quiser, de muito tempo na minha vida. Que eu traga sucesso para o Brasil", projetou Bortoleto.

Ainda com duas etapas da Fórmula 2 a serem disputadas, Bortoleto fechará a passagem pela categoria de base usando as cores da McLaren - equipe que se juntou neste ano como piloto de desenvolvimento. O vínculo entre brasileiro e o time de Woking não será encerrado de forma imediata.

"Eu tenho conexão com a McLaren até as duas últimas etapas do campeonato. A gente mantém uma relação ainda nas duas últimas etapas, estarei com o carro da McLaren nessas corridas restantes do calendário da Fórmula 2 para gente acabar o trabalho que começamos, que tem sido excepcional. E depois do fim da F2, eu serei totalmente piloto Sauber/Audi."

OFICIAL: BORTOLETO É PILOTO DA SAUBER em 2025! Motorsport.com celebra VOLTA DO BRASIL à F1 via AUDI

BASTIDORES de BORTOLETO no grid da F1 2025, 'fico' da Band, CAOS em SP e show de Max! TRETA NA STOCK

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com traz detalhes sobre Gabriel Bortoleto na Sauber, F1 na Band, GP de São Paulo e mais!

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!