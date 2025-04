Charles Leclerc fez um bom treino classificatório no Bahrein, garantindo o segundo lugar para a largada. No entanto, o monegasco conseguiu terminar apenas em quarto no domingo. Apesar disso, as atualizações no carro, incluindo uma 'língua' no difusor, podem ser um indicativo do caminho de desenvolvimento da Ferrari na temporada 2025 da Fórmula 1.

A Scuderia procura capitalizar o potencial do SF-25 equipado com o primeiro pacote de atualização. As mudanças na parte inferior e no difusor, que oferecem uma solução totalmente nova concebida no túnel de vento italiano, sugerem que um possível retorno está apenas começando.

Obviamente, ver o carro de Leclerc largando na frente ajudou a levantar o moral da equipe, que chegou à quarta etapa da temporada um pouco abatida pela falta de resultados, mas não podemos esquecer que o grid de largada foi alterado após a classificação, devido à medida que puniu George Russell e Kimi Antonelli por uma manobra proibida no pit lane, cometida no Q2.

No papel, o W16 do britânico é mais competitivo, mas conhecemos a teimosia do piloto monegasco quando ele sente o cheiro de um resultado: Leclerc tem uma capacidade muito rápida de acelerar (assim como de frear) e muitas vezes leva seu limite além do limite do carro.

Ferrari SF-25, o novo fundo desmontado Foto de: Giorgio Piola

Agora está claro para todos que o principal defeito do SF-25 é a falta de downforce em comparação com o carro da McLaren: o pacote de atualização que foi introduzido no Bahrein vai exatamente nessa direção, aumentando o downforce gerado pelo assoalho e pelo extrator, para que o carro não tenha que se arrastar pelo asfalto com uma configuração muito extrema para encontrar o impulso vertical que falta.

Fácil de dizer, mas complicado de fazer. Os novos recursos são mais importantes do que os próprios engenheiros da Ferrari queriam destacar, pois havia muita incerteza sobre se eles dariam um bom feedback.

E, a julgar pelos treinos livres de sexta-feira, havia dúvidas bem fundamentadas, pois, com as condições climáticas extremas, incluindo calor escaldante, ventos fortes e aderência inexistente na pista, era arriscado fazer avaliações.

Leclerc nos treinos classificatórios nos deu a prova de que as inovações funcionam, mas leva um tempo para descobrir que cada componente introduzido faz a contribuição esperada para o desempenho.

Ferrari SF-25: no círculo, a língua de prototipagem rápida que apareceu no difusor Foto de: Giorgio Piola

A modificação que despertou mais curiosidade é certamente a que é pouco visível no difusor: Diego Tondi, chefe de aerodinâmica, alterou o design da quilha inferior para aumentar o impulso vertical com um melhor preenchimento de ar do extrator.

O pequeno degrau que costumava enquadrar a rampa central desapareceu para dar lugar a uma solução inédita: uma 'língua' triangular feita em prototipagem rápida apareceu, um sinal de que é um elemento adicional resultante do trabalho de desenvolvimento realizado no túnel de vento.

Ferrari SF-25: os desviadores de fluxo na boca dos canais Venturi foram redesenhados Foto de: Giorgio Piola

É agradável notar que a equipe liderada por Loic Serra não está tentando copiar as soluções de seus rivais, mas a Ferrari está buscando suas próprias ideias e conceitos no desenvolvimento do SF-25.

Não vamos nos iludir achando que essas inovações, juntamente com as dos desviadores de fluxo nos canais de Venturi e os geradores de vórtice na caixa de câmbio, resolverão os problemas do carro vermelho, mas não há dúvida de que o caminho tomado é o correto, demonstrando que aqueles que alimentaram os rumores de uma caixa de câmbio em miniatura flexionando na traseira tentaram desviar o problema para atribuir a culpa onde ela realmente não pertence.

