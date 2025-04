F1 - Ferrari: Mercedes e Red Bull são os nossos rivais no momento

A Ferrari terminou a corrida do Bahrein fora do pódio, apesar de Charles Leclerc ter se classificado como terceiro (e promovido a segundo depois da punição de George Russell). Porém, o resultado da corrida permitiu apenas um quarto e quinto lugar para a equipe de Fórmula 1.

Apesar da boa recuperação de Lewis Hamilton, a queda do monegasco é um asterisco que ficou marcado para o time de Maranello. Para Frederic Vasseur, a equipe progrediu, mas a 'má sorte' afetou o resultado.

"Quando decidimos estender o primeiro stint, achamos que poderíamos tirar proveito dos pneus mais novos no final da corrida. Tudo estava indo bem, mas o safety car apareceu na pista e isso nos impediu de obter a vantagem que esperávamos", disse o chefe dos italianos.

"Na parte final da corrida, todos voltaram a se encontrar nas mesmas condições. Não dá para controlar essas coisas, mas isso não é desculpa".

Falando sobre o desempenho da equipe, Vasseur admitiu que a McLaren está atualmente um passo à frente, o que não é nenhuma surpresa, considerando os resultados nas últimas corridas.

"A McLaren está à frente de todos. Em média, seus carros são 0,2 a 0,3 segundos mais rápidos do que nós, o que é uma grande diferença. Estamos lutando com a Mercedes e a Red Bull, que largaram atrás. Isso pode mudar de corrida para corrida, mas essa é a situação no momento".

Comentando sobre o desenvolvimento técnico do carro, Vasseur disse: "Devemos limitar as expectativas da nova atualização básica do SF-25. Os ganhos de desempenho são de apenas alguns décimos".

"O desgaste dos pneus foi decisivo no Bahrein, mas o cenário será diferente em Jeddah. Os pneus se desgastam menos lá. Você pode dar 10 voltas na classificação com o mesmo jogo de pneus macios. No início da corrida do ano passado, quando o safety car saiu, mudamos para os pneus médios e terminamos a corrida com eles".

Lewis Hamilton, Ferrari SF-25 Foto: Ferrari

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!