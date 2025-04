A Aston Martin enfrenta uma perspectiva cada vez mais sombria para a temporada de 2025. Se, no final dessa trajetória, o sucesso vier, como aconteceu com a Brawn GP em 2009, essas dificuldades podem valer a pena. No entanto, esses retornos têm sido muito raros na história da Fórmula 1.

Em 2009, a Brawn GP era a equipe de fábrica da Honda. No meio da temporada de 2008, Ross Brawn optou por sacrificar a temporada porque estavam muito longe da disputa por pontos e se concentrar nas revolucionárias regras técnicas do ano seguinte.

A decisão de Brawn de descartar 2008 e se concentrar em 2009 causou agitação na diretoria da Honda, resultando na saída da montadora do esporte. Isso levou ao nascimento da Brawn GP. A equipe venceu os campeonatos de pilotos e de equipes em 2009 e depois se tornou a Mercedes.

A Aston Martin não está seguindo um caminho tão radical. A FIA só permitiu o uso de ferramentas de túnel de vento e simulação para o carro de 2026 a partir de 1º de janeiro de 2025. Resta saber, porém, se a equipe de Silverstone correrá o risco de terminar a temporada na parte inferior do grid. No entanto, se o AMR25 não melhorar nos próximos dois meses, a equipe pode até ser a última.

Por sua vez, o diretor de operações de pista da equipe, Mike Krack, insiste que o carro está mais rápido em tempos absolutos em comparação com o ano anterior: "Quando você vê todo o grid ficando mais rápido, nosso carro é realmente muito mais rápido do que nos anos anteriores."

O problema, diz Krack, é que as equipes rivais estão fazendo avanços maiores: "Algumas equipes são melhores, outras são piores, mas todas são mais rápidas. De modo geral, nosso carro ficou mais fácil de pilotar, mas agora precisamos torná-lo mais rápido em termos competitivos."

O argumento do diretor de pista pode ser verdadeiro em termos absolutos, mas na F1 os pontos são concedidos pela ordem de chegada, não pelos tempos de volta. A partir dessa perspectiva, a posição da Aston Martin em 2025 é menos competitiva do que em 2024.

Krack argumenta que o grid da temporada de 2025 está dividido em dois grupos principais. O primeiro grupo seria formado pelas equipes que lutam por vitórias e pódios - McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari - enquanto o segundo inclui todas as equipes restantes.

No entanto, observando os dados disponíveis, o grid está, na verdade, dividido em três grupos de desempenho diferentes:

Grupo líder: McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari, todas muito próximas do ritmo da pole position, com uma média de 0,4 segundos.

Grupo intermediário: Williams, Racing Bulls e Alpine; variam de corrida para corrida, mas permanecem competitivas com menos de 1 segundo da pole.

Grupo inferior: Aston Martin, Haas e Sauber; estão a mais de 1,2 segundo dos tempos de volta mais rápidos.

A posição da Haas nessa tabela é particularmente incerta. Apesar de um desempenho muito fraco na Austrália, a equipe conseguiu chegar perto do ritmo do meio do grupo em algumas corridas. Entretanto, a instabilidade geral significa que a Haas deve ser colocada no grupo inferior.

