F1 - Piastri: Rivalidade com Norris será mais acirrada

Oscar Piastri venceu o GP do Bahrein de Fórmula 1 com um desempenho dominante do início ao fim, diminuindo a diferença para Lando Norris no campeonato.

Piastri disse que estava muito satisfeito com o fim de semana: "Talvez apenas a primeira sessão de treinos na sexta-feira tenha sido um pouco difícil, mas a partir do segundo treino as coisas melhoraram. Estou feliz com meu resultado na classificação e o domingo foi ainda melhor. No geral, estou muito feliz com a forma como o fim de semana transcorreu e por conseguir outra vitória."

O australiano falou que o único problema foi um mau funcionamento do sistema de água potável: "Estava funcionando antes do início da corrida, mas quando começou, a água não veio. Isso não foi nada bom! O Bahrein não é um dos circuitos mais exigentes fisicamente, mas se o problema ocorrer na próxima semana, poderá ter consequências piores. Com certeza vamos consertar essa falha."

Oscar Piastri, McLaren Foto: Bryn Lennon - Getty Images

Piastri se tornou o primeiro piloto a vencer duas corridas nesta temporada. "Estou satisfeito com minha pilotagem até agora. Talvez alguns resultados não tenham sido os que eu queria, mas este fim de semana foi exatamente o que pretendia. Estou orgulhoso do meu trabalho e da equipe, temos um ótimo carro. Às vezes ele apresenta um comportamento imprevisível, mas, no geral, é muito confortável de pilotar e muito rápido."

O GP do Bahrein também foi uma vitória histórica para a equipe papaia e Piastri enfatizou a importância desse sucesso: "Essa pista foi um lugar difícil para a McLaren no passado, portanto, foi muito importante conseguir um resultado tão forte aqui. Esta é a primeira vitória e primeiro pódio da equipe no Bahrein."

"Tem sido um período desafiador para a McLaren e nossos parceiros do Bahrein têm sido um grande apoio. Portanto, esse resultado é muito valioso e uma vitória totalmente merecida."

Ele finalizou dizendo que a disputa contra seu companheiro de equipe, que tem apenas três pontos de vantagem, vai se intensificar: "Ainda é muito cedo no campeonato, mas temos um carro muito bom e estamos fazendo um bom trabalho no geral. A rivalidade entre nós será mais acirrada, mas outros pilotos entrarão na briga. No momento, não há um nome que vença todo fim de semana."

"Isso torna as coisas difíceis para todos que estão lutando pelo campeonato. Mas como a McLaren tem o melhor carro no momento, seremos nós, eu e Lando, lutando pela vitória."

