F1: Bortoleto explica erro que lhe custou classificação em Jeddah

O GP da Arábia Saudita não está nada fácil para o brasileiro Gabriel Bortoleto. O piloto da Sauber não conseguiu fazer o TL2 na sexta-feira por conta de um vazamento de combustível em seu carro, teve um TL3 bastante complicado e não fez uma boa classificação, terminando apenas em 20° para a corrida de domingo da Fórmula 1.

Após a decepção do resultado, o brasileiro explicou o erro que lhe custou uma posição melhor e ainda revelou que uma sacola plástica o atrapalhou nos poucos minutos que ele tinha para fazer voltas melhores.

O companheiro de equipe de Bortoleto, Nico Hulkenberg, não terá uma vida mais fácil, na verdade, eles estão separados apenas pela Haas de Esteban Ocon.

Em entrevista à Band, depois da difícil classificação e a decepção, Gabriel confessou que sabia que precisava ter um resultado mais expressivo, mas cometeu um erro que prejudicou totalmente seu resultado.

"Acho que [foi] bem ruim [a classificação], porque o que conta é o último set, e no último set eu cometi o erro na curva 1".

"Eu sabia que eu precisava fazer uma volta muito boa, eu peguei um vácuo bom do Max [Verstappen] e aí eu acabei chegando bem rápido na curva 1, porque eu peguei o vácuo dele na reta, freei, eu acho que no mesmo lugar da volta passada, mas só uns 10 km mais rápido".

"E aí eu não consegui parar o carro a tempo, e aí eu perdi a traseira e rodei na curva 1".

No comunicado enviado pela Sauber à imprensa, Bortoleto explicou que um saco plástico ficou preso na parte debaixo de seu carro, o que o forçou a ir para os boxes mais cedo para retirá-lo.

"Na minha segunda tentativa, peguei um saco plástico, o que me obrigou a ir para os boxes para que pudesse ser removido. Na terceira tentativa, fiquei otimista demais com o vácuo do Max [Verstappen], perdi o ponto de frenagem e acabei rodando".

O piloto também disse que estava tentando entender o que aconteceu de errado com o carro ao conversar com o companheiro de equipe, já que o alemão tem muito mais tempo de F1. No entanto, o brasileiro afirmou que eles ainda não têm as respostas que são esperadas para entender tudo o que está acontecendo de errado com o atual carro da Sauber.

"Eu fui perguntar para ele o que aconteceu, porque eu não vi ele. Eu acho que ele também travou e foi reto, derrubou a volta dele também. Foi isso, eu não conversei muito e ainda tenho que analisar".

