A equipe de Fórmula 1 da Alpine anunciou uma nova parceria com a empresa de segurança cibernética Arctic Wolf, avaliada em 4,43 bilhões de dólares, ou mais de R$ 25,553 bilhões, de acordo com a Sacra, que analisa empresas de tecnologia.

A equipe de Enstone passará por uma revisão de segurança digital, com a empresa implementando seus novos processos de Aurora Endpoint Security para apoiar a equipe ao entrar na temporada de F1 de 2025.

A plataforma, alimentada pela Alpha AI da Arctic Wolf, cuidará dos dados que estão sendo usados ao longo da temporada.

De acordo com um comunicado à imprensa, ela "processa mais de sete trilhões de eventos de segurança para fornecer resultados de segurança com a escala e a precisão necessárias para garantir o desempenho máximo dentro e fora da pista". Como era de se esperar, os espectadores verão a marca Arctic Wolf no carro, nos trajes de corrida e na garagem.

Dan Larson, diretor de marketing da Arctic Wolf, disse o seguinte sobre o acordo: "A parceria entre a Arctic Wolf e a Alpine reflete um compromisso compartilhado com a precisão, a velocidade e a busca pela excelência".

"A Plataforma Aurora da Arctic Wolf e o recém-lançado Aurora Endpoint Security foram criados para ajudar as organizações a atingir novos patamares de segurança cibernética e resiliência comercial, para que possam se concentrar no que fazem de melhor e, para a equipe Alpine, isso significa ir rápido, ultrapassar limites e alcançar resultados surpreendentes".

Paul Aron, Alpine Foto de: Pirelli

Oliver Oakes, chefe de equipe Alpine desde julho do ano passado, acrescentou: "A Alpine tem como foco principal aproveitar a vantagem competitiva que as operações de segurança eficazes proporcionam na proteção de nossa infraestrutura, desde a fábrica até a pista de corrida e em todos os lugares entre elas.

"A experiência incomparável da Arctic Wolf e a plataforma Aurora de ponta nos darão a confiança e a proteção necessárias para proteger nossas operações em todos os níveis, garantindo que possamos dedicar toda a nossa atenção e energia ao que mais importa: vencer corridas".

Essa notícia chega dias depois que o consultor executivo da equipe Flavio Briatore afirmou que a equipe terá como meta vencer corridas em 2026.

Em entrevista ao Motorsport.com, Briatore afirmou: "Esta temporada é importante porque precisamos nos preparar para 2026, quando precisaremos começar a vencer corridas".

"Em 2026, teremos o motor Mercedes e, enquanto isso, precisamos incluir mais pessoas com experiência em nossa equipe".

"É como na Benetton, as pessoas diziam que era uma piada porque éramos um fabricante de camisetas, mas depois que começamos a vencer algumas corridas, todos queriam vir para a equipe, as pessoas começaram a prestar atenção. Da mesma forma que a Renault".

"Se todos estiverem trabalhando juntos, acredito que em 2026 é possível estar vencendo corridas e em 2027 lutando pelo campeonato".

