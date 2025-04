F1: Quando Aston Martin chamará Newey para arrumar carro de 2025?

Os bilionários são criaturas exigentes e impacientes. Nas encarnações anteriores da Aston Martin, a continuidade do pessoal era uma marca registrada, mesmo quando os proprietários iam e vinham; sob a propriedade de Lawrence Stroll... bem, provavelmente foi um erro não instalar uma porta giratória no novo e luxuoso 'campus' técnico da equipe de Fórmula 1.



Desde a mudança de marca, os carros continuaram a trabalhar e as cabeças rolaram. Em julho passado, a Aston Martin anunciou que estava contratando Enrico Cardile, da Ferrari, para ser o diretor técnico, e houve pelo menos duas reestruturações do departamento de engenharia enquanto ele estava em licença maternidade.





Na verdade, a Ferrari ainda está lutando para adiar sua data de início; o status de emprego de Cardile está se tornando o equivalente da F1 a um caso de justiça.



Entre os acontecimentos enquanto Cardile cuida de sua batalha legal está a contratação de Adrian Newey para um novo cargo em algum lugar ao norte do de diretor técnico na cadeia alimentar.

Quando Newey chegou para trabalhar no campus no mês passado, ele deixou claro que aprender com a equipe e se concentrar no conjunto de regras de 2026 seriam suas prioridades: em mudanças de carreira anteriores, quando foi para a McLaren e depois para a Red Bull, ele fez o possível para não se envolver na depuração dos carros existentes.



Mas, dado o início desanimador da Aston Martin na temporada de 2025, essa pode não ser uma opção.



Ambos os carros foram eliminados no Q2 na Austrália, embora o sexto lugar de Lance Stroll tenha amenizado parte da angústia decorrente do acidente de Fernando Alonso. O GP da China teve um desfecho semelhante após uma corrida sem pontos, com Stroll em um distante nono lugar e Alonso se retirando mais cedo devido a uma falha nos freios no meio do pelotão.



No Japão, Stroll ficou em último lugar e foi o único piloto a terminar a prova com uma volta a menos, incapaz de fazer funcionar a estratégia de largar com pneus macios. Alonso também foi eliminado no Q2, pois o carro, assim como a mudança de quase 180 graus na direção do vento de sexta-feira para sábado, deixou de ser razoavelmente rápido e virou selvagem.



"Não somos rápidos o suficiente para estar entre os 10 primeiros", disse Alonso à mídia espanhola após terminar em 11º lugar. "Acho que não somos rápidos nem mesmo o suficiente para estar entre os 18 primeiros".



"Portanto, chegar em 11º é um pouco como um milagre. Porque, como eu disse, o carro foi bastante consistente durante toda a corrida. Não tinha muita aderência".



"Também temos o carro mais lento nas retas".



Embora alguns dos outros comentários de Alonso, como o fato de considerar esse resultado como uma de suas melhores corridas (uma afirmação que certamente já ouvimos antes), tenham sido cheios de hipérboles, ele não estava muito errado.

Embora a Sauber de Gabriel Bortoleto tenha sido a mais lenta na velocidade máxima da classificação e a Alpine de Jack Doohan a mais lenta na corrida, nenhum dos pilotos da Aston Martin foi muito mais rápido - e eles foram mais de 8 km/h mais lentos na corrida do que a Mercedes de George Russell, o carro mais rápido na armadilha.



As rodadas iniciais apresentaram um quadro semelhante, mas menos extremo.



Tudo isso sugere que o AMR25 não tem eficiência aerodinâmica e que a equipe está tendo que trocar a velocidade em linha reta para tentar encontrar algum desempenho nas curvas. Isso, além de ser extremamente sensível a mudanças na direção do vento, que foi um dos fatores responsáveis pela aventura de Alonso na caixa de brita na sexta-feira.



Motorsport apurou que as segundas-feiras após fins de semana de corrida decepcionantes são desconfortáveis na fábrica da Aston Martin, pois o proprietário desconta a raiva seus infelizes funcionários. Portanto, é inevitável que, em algum momento, Newey seja direcionado para o projeto 2025, que está em dificuldades.



Não se sabe ao certo qual será a forma de entrada desse projeto. A engenharia da F1 não segue exatamente as regras da savana africana, onde a primeira tarefa de um jovem leão ao assumir a liderança de um bando é matar todos os filhotes de seu antecessor.



Newey disse a este autor em uma entrevista de 2007 que, quando entrou para a Red Bull no ano anterior, ele "levou algum tempo para entender o carro existente" antes de colocar todas as suas energias para começar o próximo a partir de uma folha de papel limpa.

Em sua autobiografia, ele foi ainda menos educado sobre o que descobriu, por que tomou seu conceito mais recente da McLaren como ponto de partida e por que havia tão pouco espaço para mudanças no carro de 2006 da Red Bull.



"O carro que desenhei era uma base melhor do que o atual carro da Red Bull de 2006", escreveu ele, "que superaquecia, tinha pouca força descendente, dirigia mal e tinha uma caixa de câmbio não confiável. Fora isso, era OK!"



Quando uma disputa legal sobre seu período de licença (algumas coisas nunca mudam) da Williams foi resolvida em meados de 1997, ao se mudar para a fábrica da McLaren, Newey foi imediatamente obrigado a participar do GP da Hungria para ajudar a melhorar o carro existente, quando tudo o que ele queria era se concentrar no novo.

Ele sugeriu molas mais macias e começou a planejar sua volta à prancheta de desenho.



Aqui está o problema da Aston. Adrian Newey é essencialmente um criativo, um visionário - levá-lo a desenvolver um conceito existente é um desperdício de suas habilidades, especialmente se esse conceito for fundamentalmente falho.



"Eu sempre tento desenhar com paixão", escreveu ele em sua autobiografia. "Em outras palavras, preciso acreditar que o que estou desenhando será o próximo passo a ser dado".



"Acho que se não acredito no que estou desenhando, nunca funcionou".



"A dificuldade é sempre tentar ser honesto consigo mesmo, saber quando parar de açoitar o proverbial cavalo morto e partir para algo diferente. Muitas vezes, vejo colegas protegendo demais os caminhos quando é cada vez mais óbvio que eles não produzirão resultados".



Talvez seja vantajoso para a Aston Martin a longo prazo se o difícil AMR25 for enviado para descarte, e a criatividade prodigiosa e a largura de banda mental de Newey forem dedicadas a fazer da nova fórmula da próxima temporada um sucesso. Mas isso exigiria uma paciência que está em falta no comando da organização...

Colaborou Juanjo Saez

