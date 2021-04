F1: GP em Ímola é paralisado após 'treta' entre Bottas e Russell

O GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, disputado neste domingo em Ímola, foi paralisado em função de bandeira vermelha ocasionado após batida entre o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, e o britânico George Russell, da Williams.

Os competidores bateram em meio à disputa por posição no circuito italiano, em acidente que deixou detritos na pista. Assim, a segunda corrida da temporada 2021 foi paralisada para limpeza do setor.

O incidente ocorreu quase imediatamente após erro do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. O heptacampeão mundial ficou perto de abandonar a prova após perder o controle de seu carro, mas conseguiu voltar à disputa.

Pouco depois, ocorreu a batida entre Bottas e Russell. Imediatamente após o acidente, os dois pilotos 'trocaram farpas' quando o britânico foi tirar satisfações com o finlandês, culminando em gestos por parte do competidor da Mercedes e em um 'tapa' por parte de seu rival.

Tanto Bottas quanto Russell foram encaminhados ao centro médico de Ímola, mas aparentemente estão bem. De todo modo, o britânico perguntou via rádio 'o que diabos ele está fazendo?', enquanto o finlandês foi visto mostrando o dedo do meio.

