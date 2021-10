Valtteri Bottas afirmou que, em sua última saída na classificação deste sábado, foi com tudo para conquistar a pole position para o GP da Turquia de Fórmula 1, atribuindo seu tempo alto a problemas com o carro, negando que a Mercedes o havia pedido para tirar o pé para que Lewis Hamilton terminasse em primeiro.

Com a punição de Hamilton, Bottas sai da pole amanhã, enquanto o heptacampeão larga em 11º após a troca de parte de seu motor.

Ele terminou apenas 0s13 atrás de Hamilton, que fez três voltas rápidas contra duas do finlandês. Mas, após dois primeiros setores de sua volta final, Bottas estava a apenas 0s005 do tempo do britânico, e acabou perdendo no último setor com um erro na curva 12.

Quando questionado se o tempo perdido era parte de um plano para garantir que Hamilton garantisse a pole para largar em 11º em vez de 12º, Bottas disse: "Não. Não me pediram para reduzir e eu fui com tudo para a pole".

"Eu comecei a sofrer com a dianteira do carro no setor final, e ele começou a sair de traseira nas curvas 12 e 14".

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Eu sentia que estava perdendo tempo, talvez usei mais os pneus mais cedo na volta. Mas sim, estava indo com tudo".

Bottas disse também que o modo como o grid foi formado garante a visão "ideal" da Mercedes, sendo também "perfeito de certo modo", com "a situação da punição de Lewis".

"Mas a sessão por si só, o Q1 foi complicado com as condições úmidas e, para ser honesto, mesmo no fim do Q3 haviam ainda alguns pontos molhados e foi preciso cuidado ao passar por eles".

"Mas eu gostei. O nível de aderência ainda era decente e, desde o início do fim de semana o carro está em uma ótima janela de performance. Então não foram necessárias mudanças massivas".

