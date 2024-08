Pierre Waché, diretor técnico da Red Bull, reconheceu, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, que um aspecto crucial que torna as atualizações complexas sob as regras atuais da Fórmula 1 é uma espécie de paradoxo do downforce: mais downforce no papel nem sempre torna o carro mais rápido.

"Esse é o risco dessas regras. É o que temos visto com outras equipes nos últimos anos. A Mercedes, por exemplo, disse que o equilíbrio era um grande problema há muito tempo. Até mesmo a McLaren teve que lidar com isso no início deste ano. É muito difícil encontrar o equilíbrio com esses carros. Se você encontra mais downforce em uma parte do carro que não pode ser equilibrada mecanicamente, então é difícil usar esse downforce extra", explicou Waché.

A temporada de 2024 será o terceiro ano sob os regulamentos atuais baseados no efeito solo. Mercedes e McLaren definem que quase todas as equipes já entenderam o caminho para o sucesso com esses carros, mas isso não altera o fato de que a introdução de atualizações bem-sucedidas é um quebra-cabeça complicado.

De acordo com especialistas, é mais complicado do que nos regulamentos anteriores. Naquela época, encontrar mais downforce no virtual também quase sempre tornava o carro mais rápido na pista. 2024 provou ser diferente para várias equipes.

Por exemplo, a Ferrari teoricamente encontrou mais downforce com o assoalho de Barcelona, mas isso resultou em reclamações dos pilotos sobre os quiques. A Mercedes também tem enfrentado problemas frequentes com os quiques nos últimos anos e disse adeus a um novo assoalho em Spa por enquanto, principalmente devido a problemas de equilíbrio.

Com isso, ele aponta que algumas atualizações teoricamente fornecem mais downforce, mas podem ter efeitos colaterais indesejados no equilíbrio, tornando a realidade com esses carros mais complexa do que a simulação sugere.

"Esses carros dependem muito da aerodinâmica, mas a maneira como você precisa encontrar o equilíbrio pode ser complicada como resultado. Você tem algumas ferramentas mecânicas para influenciar o equilíbrio, embora, é claro, eu não saiba exatamente o que a concorrência usa. Pelo menos as asas dianteiras deles se movem de forma diferente da nossa, o que parece interessante..."

A asa dianteira da Mercedes, em particular, flexiona bastante, a julgar pelas filmagens a bordo, embora a FIA esteja agora tentando obter um controle melhor da flexão da asa dianteira com verificações adicionais de câmera do último fim de semana de F1 em Spa.

A Red Bull também introduziu uma nova asa dianteira na Hungria, e Waché reconhece que outras equipes foram analisadas. "É claro que analisamos todas as equipes. Neste negócio, você sempre tem que levar em conta as ideias dos outros. Os outros também são extremamente inteligentes e você tem que tirar proveito disso".

Menos opções do que com os carros de 2021

Embora o jogo com as atualizações seja mais complicado agora do que em 2021, também há menos estradas que levam a Roma. Uma olhada nos carros já é suficiente a esse respeito. Em 2021, por exemplo, a Mercedes dirigia com uma distância entre eixos maior do que a Red Bull, mas os carros da equipe austríaca eram caracterizados por uma inclinação maior.

Hoje, essas diferenças desapareceram. Em termos de sidepods, 2022 ainda viu três abordagens diferentes com o downwash da Red Bull, o inwash da Ferrari e o zero-pod da Mercedes, mas agora todos já adotaram e desenvolveram a filosofia da Red Bull. Waché, portanto, concorda com Max Verstappen, que apontou que as regras atuais oferecem menos caminhos para o desenvolvimento.

"Eu concordo com ele [Verstappen]. Isso tem a ver principalmente com o fato de que, com o efeito solo, esses regulamentos dependem muito da aerodinâmica. Você só pode criar downforce se estiver muito próximo do chão em termos de altura de rodagem e isso limita o que você pode fazer mecanicamente. Você não pode fazer muitas coisas de acordo com os regulamentos atuais", Waché afirma.

Entre outras coisas, a alta inclinação, característica da Red Bull durante anos, é apontada pelo diretor técnico. "Não é possível aumentar a altura do carro agora, pois isso é menos eficiente com esse tipo de carro. Todos estão trabalhando na mesma direção e, portanto, com os carros, vemos uma convergência para a mesma solução".

