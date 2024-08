VÍDEO: Bortoleto avalia oportunidades na F1 e futuro da categoria

Gabriel Bortoleto se tornou um dos nomes mais citados no início da pausa de agosto da Fórmula 1, isso porque o jovem piloto foi relacionado a vaga restante na Audi pelo site italiano Formu1a Uno. A notícia informava que ele estaria sendo cogitado por Mattia Binotto para guiar ao lado de Nico Hulkenberg.

Aos 15 anos, o brasileiro se tornou representante da academia KTF Sports e disputou as provas de 2020 no campeonato italiano de Fórmula 4. Na categoria, Bortoleto mostrou todo seu talento e começou a acumular vitórias e pódios ao currículo.

No ano seguinte, em 2021, ele subiu para a Fórmula Regional European Championship by Alpine, mais conhecida como FRECA. O piloto competia pela equipe de Fernando Alonso e conseguiu conquistar duas vezes o pódio, além de ganhar ainda mais experiência com os monopostos.

Em 2022, Bortoleto correu pela R-Ace GP na Fórmula Regional Asiática, anteriormente conhecida como F3 Asiática. Ele conquistou a vitória em sua estreia no Autódromo de Yas Marina, em Abu Dhabi.

Seguindo o curso natural de quem almeja chegar à F1, em 2023, Gabriel disputou a FIA F3 Championship. O piloto teve uma temporada brilhante e liderou o campeonato desde o primeiro fim de semana, isso se manteve por todas as 10 etapas, consagrando-o como campeão com 45 pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

Foi esse resultado impressionante que fez com que a McLaren o convidasse para entrar no programa de jovens pilotos da equipe a partir de 2024. Atualmente, Bortoleto disputa a F2 pela Invicta Racing e, antes da pausa de agosto, assumiu a vice-liderança do campeonato.

Gabriel está com 129 pontos na tabela de pilotos, faltando quatro etapas para o fim da temporada. Ele precisa diminuir a diferença de 36 para Isack Hadjar, líder da F2, mas também se preocupa com Paul Aron, que está a apenas cinco pontos.

Foto de: James Gasperotti

Contratação da Audi

Impressionando com seus resultados em pista, Bortoleto, que está de passagem pelo Brasil para aproveitar as férias, conversou com o Motorsport.com sobre inúmeros assuntos. Entre eles, carreira, futuro, contrato com a McLaren e ainda rolou avaliação do grid atual da F1.

Honrado por ter sido escolhido para ingressar no projeto de jovens pilotos da McLaren, o brasileiro deu alguns detalhes de como é o seu contato e relacionamento com o alto escalão da equipe de Zak Brown.

"Eu tenho contrato com a McLaren, eu sou piloto júnior deles, eu tenho contrato a longo prazo. Mas eu sei também que a McLaren quer o meu sucesso e quer me ver na F1. Eles sabem que eles têm dois pilotos muito bons e eles estão me preparando para eu entrar na F1. E, um dia, ser piloto deles, porque é meu sonho".

Como dito anteriormente, Bortoleto foi relacionado a vaga da Audi na F1. Segundo o site italiano Formu1a Uno, o brasileiro teria sido mencionado por Binotto para ocupar a vaga ao lado de Nico Hulkenberg em 2025.

Porém, na entrevista, o piloto disse que foi “pego de surpresa” pelas notícias. Quando ficou sabendo, ele ainda estava desembarcando no Brasil e rapidamente seu celular ficou cheio com mensagens perguntando sobre a veracidade da informação.

Bortoleto diz que não tem mais detalhes para compartilhar, mas que se sentiu feliz em ser lembrado pelo chefão da Audi.

"Isso é legal, ser mencionado por uma pessoa da F1, porque é onde você quer chegar".

"Mas vamos ver o que o futuro nos espera. Eu estou fazendo meu trabalho o melhor que eu posso fazer na F2, não em dificuldade, mas para que eu esteja pronto para subir na F1. Eu diria que essa é minha situação no momento".

Foto de: McLaren

Mesmo com contrato exclusivo com a McLaren, o piloto, que sonha em seguir com os britânicos, revelou que tem total controle sobre sua própria carreira. Junto à equipe que gerencia seus passos - que, inclusive, tem uma mãozinha de Fernando Alonso -, ele segue mirando novos objetivos para chegar à F1.

"A decisão é tomada por mim, como piloto, e eu decido onde eu quero ir. Eu tenho poder sob a minha carreira".

"A McLaren quer ver o meu sucesso, eles não querem me prender em nenhuma situação que não me permita prosperar no esporte, mas, obviamente, eles querem me manter debaixo do guarda-chuva McLaren".

Obstáculos para chegar à F1

Se tornar piloto de F1 não é uma oportunidade que aparece sempre, afinal só existem 20 vagas para centenas de atletas que sonham em chegar à mais alta categoria de automobilismo. Bortoleto explicou um pouco como funciona os bastidores:

"O que aparecer na F1, você tem que pegar, como [piloto] titular. Obviamente, se você estiver livre para o contrato. Agora, como reserva ou piloto de testes, ai você tem muita escolha, porque aí tem muitas oportunidades."

"Se você escolhe ser reserva e é um piloto que ganhou F2 ou F3, e não tem uma vaga na F1, você pode escolher qualquer equipe do grid que eles vão te pegar, exceto caso eles tenham outro menino fazendo esse trabalho, mas, normalmente, sempre tem uma vaga nesse quesito".

O que vai acontecer no mercado de pilotos

Atualmente, Gabriel divide o grid da F2 com um piloto confirmado para a F1 e outro que está sendo amplamente cogitado pela Mercedes, no caso, Oliver Bearman, que guiará para HAAS, e Andrea Kimi Antonelli.

Na entrevista, o Motorsport.com pediu para o brasileiro avaliar a situação que algumas equipes ainda se encontram, com vagas em aberto ou que estão sendo discutidas para a próxima temporada. A Mercedes, por exemplo, ainda não confirmou o nome que será companheiro de George Russell após a transferência de Lewis Hamilton para a Ferrari.

Apesar disso, o próprio Toto Wolff já confirmou que Antonelli está sendo preparado para assumir esse papel. O jovem de apenas 17 anos disputa a F2 com a Prema Racing, ao lado de Bearman, e está na sétima colocação da tabela, com 87 pontos.

O italiano já vem mostrando bom ritmo em pista e chegou a pular a F3 após vencer a FRECA em 2023. Agora, ele é piloto da academia da Mercedes e a equipe estuda colocá-lo no lugar do heptacampeão mundial, apesar de ainda não ter confirmado a informação.

Importante ressaltar que Carlos Sainz também estava sendo relacionado à vaga na montadora alemã, mas, após assinar com a Williams, o espaço ficou aberto para Antonelli, que, segundo Bortoleto, seria a melhor opção para Wolff.

"Acho que vai ser o Kimi, se não for o Kimi… Não tem ninguém, tem que ser ele”.

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Outras equipes que enfrentam questões para 2025 são a RB e a Red Bull, isso porque Sergio Pérez ainda corre o risco de ser demitido de seu posto ao lado de Max Verstappen na próxima temporada. Dessa maneira, o que parece mais lógico para os taurinos seria colocar Daniel Ricciardo ou Yuki Tsunoda na vaga.

Caso essa movimentação seja feita, a RB ficaria com uma vaga em aberto, que é amplamente relacionada a Liam Lawson, que segue fazendo trabalhos como pilotos reserva e de testes para o time.

“A RB ainda está em aberto, a gente sabe que se não for o Ricciardo, vai ser o Lawson, se eles não colocarem o Lawson, eu não sei o que se passa na cabeça deles ou [podem colocar o] Hadjar”.

Bortoleto ainda avaliou o desempenho de Pérez, que está sendo pauta de muitas discussões antes mesmo da pausa de agosto. O piloto ocupa a sétima posição, tendo apenas 131 pontos, em comparação com Verstappen, que lidera com 277.

O mexicano está confirmado no grid até o fim da atual temporada, mas a Red Bull ainda estuda as possibilidades para 2025. Isso porque a equipe enfrenta dificuldades para se afastar a McLaren na tabela de construtores - atualmente os times são separados por apenas 42 pontos -, já que a soma da pontuação depende dos resultados dos dois pilotos em pista.

“Eu acho que o Pérez vai estar fora o ano que vem, eu não sei se ele tem contrato, mas nesses resultados que ele está tendo, ele está fora”.

Desde o anúncio da saída de Esteban Ocon da Alpine, os franceses também batalham para encontrar um nome para substituí-lo ao lado de Pierre Gasly na próxima temporada. Para Bortoleto, a opção que mais faria sentido seria Jack Doohan, que já estaria em discussão para a assinatura.

A Sauber, futura Audi, ainda carrega um ponto de interrogação para a segunda vaga disponível. O time ainda tem Guanyu Zhou e Valtteri Bottas nos carros ao longo de 2024, mas nenhum dos dois foi confirmado para a próxima temporada com Hulkenberg.

“Sauber eu não sei, tem o Zhou e o Bottas para sair, mas não sei quem vai ficar”, disse Bortoleto.

