A temporada de 2024 está sendo surpreendente com as disputas entre equipes e sete pilotos vencendo corridas de Fórmula 1. Atualmente, Red Bull e McLaren batalham pelo título de construtores, tendo uma diferença de apenas 42 pontos.

A equipe de Zak Brown tem mostrado um bom desempenho e as atualizações fizeram com que o carro conseguisse competir pelas primeiras posições em pista. O ritmo se mostrou tão bom que Lando Norris e Oscar Piastri conquistaram as suas primeiras vitórias na categoria.

Gabriel Bortoleto, que é piloto júnior da McLaren e compete na Fórmula 2, passou pelo Brasil durante a pausa de agosto e conversou com o Motorsport.com. Dentro do coração da equipe, o brasileiro oferece uma visão diferente da situação internada.

Ao ser questionado sobre a reviravolta e aparente dominância do time de Woking, o piloto disse que não tem dúvidas que o carro de Norris e Piastri está um passo à frente dos monopostos da Red Bull.

"Red Bull está atrás agora, não tem o carro que a McLaren tem".

Apesar do avanço da McLaren, Bortoleto ainda vê Max Verstappen como um piloto muito forte, que consegue extrair o máximo do carro, mesmo com todos os problemas que possam se apresentar.

"Ele é tão fora da curva que isso não apareceu tanto e isso faz parecer que é culpa do Pérez [a diferença de pontos entre eles]. Eu diria que é um pouco, mas tem grande diferença do Max, as voltas de classificação dele são de um nível muito alto".

O vice-líder da F2 ainda avaliou que Verstappen teve apenas um erro notável, que lhe custou o pódio, ao longo de toda a primeira parte da temporada de 2024.

"Acho que a única vez que ele poderia entregar e não entregou foi em Mônaco, quando ele cometeu um erro no último conjunto de pneus, na curva 1, e ele não entregou a segunda etapa".

Bortoleto relembrou o incidente da Hungria envolvendo Verstappen e Lewis Hamilton. Em sua fala, o piloto defendeu que a decisão do holandês foi tomada pensando apenas em conquistar a posição.

"Aquela disputa que ele teve com o Hamilton na Hungria, o cara pode estar com menos pneu ou mais pneu, ele vai lutar pela vida dele. Isso é uma qualidade grande dele e fez ele ganhar títulos até agora".

O brasileiro também comentou as disputas entre Norris e Verstappen, que chamaram a atenção porque o britânico quase sempre leva a pior.

"Muitas vezes, as batalhas dele com o Norris ele só aguentou porque estava mais agressivo, arriscando mais do que o Lando".

