F1: Bottas faz teste com McLaren em Barcelona

Valtteri Bottas, piloto reserva da Mercedes, fará sessões de Teste com Carros Anteriores (TPC) com o MCL60 de 2023 da McLaren, divulga Adam Cooper, repórter de Fórmula 1. Será a primeira vez do finlandês em pista depois de sua saída da Sauber.

As funções de Bottas na escuderia das 'flechas de prata' incluem, além das sessões com Mercedes, o 'empréstimo' para as equipes clientes dos motores da fabricante alemã, incluindo McLaren e Williams.

Segundo Cooper, o teste em Barcelona faz parte de um 'treinamento' do finlandês com os carros anteriores das outras escuderias caso ele seja chamado para mais testes durante a temporada 2025.

A Mercedes planeja fazer um teste com Bottas até o final do ano e a sua outra ex-equipe, a Williams, não tem planos para utilizar Valtteri durante 2025.

A terceira equipe cliente da Mercedes, a Aston Martin, opta por não utilizar os pilotos da escuderia das 'flechas de prata', já que tem como reservas o brasileiro Felipe Drugovich e o belga Stoffel Vandoorne.

