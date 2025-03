F1 e Tailândia assinam memorando de entendimento por GP em 2028

Aos poucos, a Tailândia vai se aproximando do sonho de realizar um GP de Fórmula 1 no país. Segundo revelado por uma das principais autoridades do governo à imprensa, a categoria assinou um memorando de entendimento para a realização de uma corrida, possivelmente a partir de 2028.

A informação foi revelada pelo governador da Autoridade Esportiva da Tailândia (SAT), Gongsak Yodami, ao Bangkok Post.

O CEO da F1, Stefano Domenicali, visitou a Tailândia no início deste mês, entre os GPs da Austrália e da China, para se reunir com a primeira-ministra Paetongtarn Shinawatra. Falando sobre a visita, Domenicali explicou:

"Tive o prazer de me encontrar com Paetongtarn Shinawatra, a primeira-ministra da Tailândia, e sua equipe hoje para discutir seus planos impressionantes de sediar uma corrida em Bangkok. Estou ansioso para continuar nossas discussões nas próximas semanas e meses".

Agora, Yodmani anunciou que o memorando foi assinado e que a região de Chatuchak foi identificada como um local em potencial para o GP da Tailândia. Ele comentou:

"O importante é que temos que entender a comunidade e as pessoas da área que serão afetadas pela corrida. Todos concordamos que sediar um evento de F1 deve beneficiar todas as partes interessadas, especialmente as pessoas que vivem na área. Precisamos informá-los de que estamos comprometidos em minimizar o impacto sobre as questões ambientais e de ruído e garantir que os moradores locais sejam informados e compensados".

George Russell, Equipe de F1 da Mercedes-AMG, Stefano Domenicali, CEO, Grupo de Fórmula Um Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Um piloto particularmente animado com a perspectiva de um GP da Tailândia é Alex Albon, que disse que "significaria tudo" para ele ter uma corrida em casa. O piloto da Williams comentou depois que Domenicali confirmou as conversas com Shinawatra:

"Estou muito animado com as notícias sobre um possível GP da Tailândia", disse ele. "Seria muito importante para mim que isso acontecesse, e seria outra corrida em casa, não apenas para mim, mas também para a Williams. Estou muito empolgado, ela merece estar no calendário".

"Falando com os outros pilotos, sei que muitos deles nunca estiveram na Tailândia antes. Eu ficaria muito animado em mostrar a eles a cultura da Tailândia, as pessoas, a comida. Quero ser o guia turístico deles nos fins de semana! Talvez possamos ir a alguns templos também. Acho que é fantástico. Eu adoraria ver os tailandeses mais envolvidos no mundo do automobilismo e gostaria de tentar ajudar isso de todas as formas possíveis".

OFICIAL: TSUNODA NA RED BULL, LAWSON NA RACING BULLS já no Japão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | com Ricardo Molina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!