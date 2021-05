Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 deu início às atividades para mais um GP da Espanha, em Barcelona. E em uma sessão movimentada, inclusive com bandeira vermelha, a ponta ficou com Valtteri Bottas, a frente de Max Verstappen e Lewis Hamilton.

A principal novidade da etapa de Barcelona neste fim de semana é a estreia do novo traçado da curva 10, que passou por obras no final do ano passado a pedido da FIA e da FIM. E enquanto os pilotos da MotoGP foram favoráveis à modificação, os da F1 levantaram prós e contras, destacando, especialmente, que o novo formato deve atrapalhar as ultrapassagens.

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 60 minutos, praticamente todos os pilotos foram à pista. Mas a primeira tentativa de volta rápida de vários foi atrapalhada por conta de uma bandeira amarela no segundo setor causada por Nikita Mazepin. O russo perdeu o controle de sua Haas entre as curvas sete e oito, indo parar na grama. Ele conseguiu sair de ré e voltar à pista.

Com quinze minutos, após uma primeira rodada de voltas rápidas, Lewis Hamilton ocupava a ponta com 01min19s675, feito de pneus duros, 0s275 a frente de Alonso em segundo, enquanto Verstappen era o terceiro, a quase quatro décimos. Bottas, Leclerc, Sainz e Vettel completavam os sete primeiros.

Na metade da sessão, os pilotos começavam a sair com pneus macios após uma primeira rodada com os compostos duros. Hamilton seguia na ponta, mas baixando seu tempo para 01min18s808, apenas 0s030 a frente de Bottas em segundo, enquanto Vettel completava o top 3, 0s426 atrás. Fechavam os dez primeiros colocados Stroll, Alonso, Verstappen, Pérez, Latifi, Norris e Schumacher.

A cerca de 17 minutos do fim, a sessão foi interrompida por conta de Robert Kubica, que participava do treino no lugar de Kimi Raikkonen. O polonês perdeu o controle da Alfa Romeo na curva 10, rodando e indo parar na brita, sem ter como tirar o carro de lá.

O TL1 foi retomado com oito minutos para o fim. Quando a bandeira verde foi acionada, Bottas estava na ponta com 01min18s504, 0s123 a frente de Hamilton, enquanto Norris, Vettel e Gasly fechavam o top 5. Verstappen era apenas o 10º, tendo perdido tempo de pista por causa de danos na asa dianteira.

No final, Bottas manteve-se na ponta com 01min18s504, superando Verstappen em segundo por apenas 0s033, com o holandês conseguindo sair da garagem para os minutos finais. Hamilton completou o top 3, a 0s123 do companheiro de equipe. Fechando o top 10, Norris, Leclerc, Sainz, Gasly, Vettel, Pérez e Stroll.

O grid da F1 volta à pista de Barcelona ainda nesta sexta para o segundo treino livre para o GP da Espanha. A sessão está marcada para 10h com transmissão do Bandsports. E assim que acabar o TL2, corre para o canal do Motorsport.com para não perder o Sexta-Livre! Nossa equipe fará uma análise completa do primeiro dia de atividades na Espanha!

