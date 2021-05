Após três etapas da temporada 2021 da Fórmula 1, Max Verstappen acredita que, apesar dos ganhos da Honda em relação à potência geral dos motores para este ano, a Mercedes ainda possui uma vantagem no uso de energia.

Com a montadora alemã a caminho de uma batalha apertada com a Red Bull pelo Mundial de Construtores, as pequenas diferenças entre ambas estão sendo expostas com a flutuação das performances.

A Mercedes parece ter um carro melhor nas corridas, mas a Red Bull aparenta ser mais rápida em voltas rápidas, o que é perfeito para as classificações. E apesar da diferença entre os motores Mercedes e Honda terem sido cortadas drasticamente de um ano para outro, Verstappen sente que ainda há algumas diferenças chave.

"Em geral, acho que o motor Mercedes ainda é um pouco melhor em termos de geração de energia ao longo de uma volta", disse.

"Em termos de potência pura, estamos próximos. De vez em quando, depende apenas do ajuste do carro e, quanto a isso, Portimão não foi bom para nós por algum motivo".

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse ao Motorsport.com que o progresso da Honda para 2021 os colocou no mesmo nível que a Mercedes estava no fim da temporada passada.

"A Honda fez um ótimo trabalho. Acho que podemos dizer que eles igualaram o ponto da Mercedes no fim do ano passado".

"Obviamente eles dedicaram muito esforço neste ano, seu último no esporte. Então eles querem sair por cima. Fiquei impressionado com o esforço todo deles".

Em termos do quanto os chassis de Red Bull e Mercedes podem ser comparados, Verstappen disse que as coisas estavam tão apertadas que a forma do final de semana depende do quanto cada equipe explora os ajustes.

"Sempre disse que os carros seguem evoluindo, o que significa que estamos tendo que tirar o melhor deles constantemente".

"Claro, sempre há pontos fortes e fracos, mas acho que o negócio é achar um bom equilíbrio no carro. Isso nem sempre é fácil. A Mercedes também usou ajustes diferentes de asas com ambos os pilotos em Portimão, então é difícil de dizer".

F1 AO VIVO: Bottas PISTOLA, posição da Mercedes sobre RUSSELL, CRÍTICA à RBR e + | DIRETO DO PADDOCK

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #103: TELEMETRIA - Tudo sobre o GP da Espanha com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.