A cada fim de semana, fica mais claro que o assento de Sergio Pérez está sob forte ameaça e sua permanência na Fórmula 1 não está garantida. O mexicano tem contrato que o garante com os taurinos até 2025, porém, o Motorsport.com apurou que a possibilidade de demissão foi levantada durante as férias de agosto.

Porém, até o momento, a equipe decidiu que irá manter o companheiro de Max Verstappen, pelo menos até o fim do ano. No entanto, o desempenho do mexicano não teve nenhuma melhora e, desde o GP da Áustria, Pérez marcou apenas 40 pontos, enquanto o tricampeão somou 174 à sua conta.

Apesar disso, o jornal espanhol Marca apurou que, apesar de todos os rumores envolvendo o nome de Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto e até mesmo Carlos Sainz, não passarão de histórias dos bastidores, já que Pérez não deve ser demitido para 2025 e permaneceria na Red Bull.

Segundo o portal, a decisão já foi comunicada para os patrocinadores por Christian Horner. A permanência de Pérez parece ter sido movida por um novo patrocínio que deve trazer cerca de 30 milhões de dólares, R$174,2 milhões, para a equipe.

Pérez está na Red Bull desde 2021, quando entrou no lugar de Daniel Ricciardo. Ao longo dos três anos ao lado de Verstappen, ganhou cinco corridas e subiu ao pódio 29 vezes, além de ter sido vice-campeão de 2023.

A nível de comparação, o tricampeão tem 52 vitórias e 79 subidas ao pódio, além de ter vencido as temporadas de 2021, 2022 e 2023. No momento, Max está na liderança do campeonato, enquanto Pérez é apenas o oitavo colocado.

