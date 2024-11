F1: Marko revela papel de Verstappen dentro de novela da Red Bull

Helmut Marko, consultor e voz-forte da Red Bull, revelou, em entrevista ao Motorsport.com Holanda, o papel de Max Verstappen, recém tetracampeão da Fórmula 1, durante a investigação contra o chefe de equipe, Christian Horner.

Embora Marko seja alguém que normalmente pega um avião cedo após a corrida e não seja um fã de Las Vegas, dessa vez ele parecia relaxado e descontraído durante as entrevistas, e nem um pouco agitado. Como Horner havia dito em outra entrevista para a TV pouco antes: agora é hora de festejar e "Helmut provavelmente vai pagar".

Na hora da comemoração, parecia que todos estavam em harmonia. Esse nem sempre foi o caso em 2024. Durante a polêmica na Arábia Saudita, inicialmente parecia que Marko teria que sair e, mais tarde, a cadeira de Horner estava em maior risco. Em última análise, é também graças a Verstappen que a equipe continuou unida hoje.

Marko: Verstappen amadureceu e se tornou uma figura de liderança

Pergunta: "É sempre difícil comparar títulos de campeonatos mundiais. Em Abu Dhabi 2021, as emoções foram incríveis. Onde você coloca esse título?"

Marko: "Eu diria que esse título é diferente do de 2021. Mas ele prova que ainda temos uma das equipes mais fortes e que todos nós nos mantemos unidos quando é preciso. Isso faz a diferença. Outra coisa importante é que Max tem 27 anos".

"Ele desenvolveu traços de caráter incríveis para sua idade. Ele também assumiu uma posição de liderança, o que uniu a equipe novamente. Foi assim que voltamos ao caminho do sucesso".

Pergunta: "Foi difícil manter a equipe unida depois de todos os acontecimentos nos bastidores?"

Marko: "Desde que a equipe foi fundada, ou seja, nos últimos 20 anos, nunca passamos por algo assim. Isso foi novo, é claro. E também foi novidade o fato de que, de repente, tínhamos um carro que não podia competir na frente em termos de velocidade".

"Foi uma fase difícil, mas, como eu disse, sentamos juntos e dissemos: 'O mais importante é vencer esse campeonato mundial. E temos que juntar todas as nossas cabeças e dar os braços. E foi o que fizemos".

Pergunta: "Isso foi particularmente difícil por causa da turbulência em torno do caso Horner?"

Marko: "Sim, e não podemos nos esquecer: Dietrich Mateschitz [fundador da empresa Red Bull] morreu. Ele era um líder incrível que também adorava corridas e tinha uma experiência incrível. É evidente que alguém assim não pode ser substituído. Tudo tinha que se desenvolver. Também tivemos muito apoio no nível da alta administração. E isso deu a volta por cima."

VERSTAPPEN TETRA! Max confirma taça na VITÓRIA DE RUSSELL em 1-2 da Mercedes: Rico Penteado analisa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!