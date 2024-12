F1: Bottas teria iniciado negociações com a Cadillac para 2026

Com 2026 se aproximando e a entrada da Cadillac na Fórmula 1 se tornando cada vez mais real, a 11ª precisa 'correr contra o tempo' para conseguir assinar com uma boa dupla de pilotos. É neste cenário que surgiram os nomes de Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo e Sergio Pérez.

Na próxima temporada, teremos a estreia oficial de cinco jovens pilotos no grid, com outros disponíveis nas academias, no entanto, há alguns nomes experientes completamente disponíveis e que podem ser atrativos para os primeiros passos da Cadillac.

Embora alguns deles, como Ricciardo, já tenham fechado as portas para a F1, Bottas concordou em seguir como piloto reserva da Mercedes, com o objetivo de conseguir um retorno para os assentos regulares.

De acordo com o repórter de F1 Lawrence Barretto, Bottas já teve uma reunião com o novo chefe da Cadillac, Graeme Lowdon.

Falando sobre isso, Bottas confirmou as conversas com as seguintes palavras: "Eu conheço Graeme há muito tempo".

"Acho que eles precisarão de experiência porque têm muito trabalho pela frente. Essa é uma oportunidade para mim".

"Ainda posso dar muito ao nosso esporte nesta fase da minha carreira. Seria muito interessante começar tudo de novo".

"Se tudo for feito corretamente, se atingirmos nossos objetivos juntos, será realmente satisfatório".

A Cadillac terá muitas opções para 2026. Mario Andretti, conselheiro da equipe, disse que eles querem trazer um jovem americano ao lado de um piloto experiente.

Entre os pilotos americanos, a escolha mais óbvia será Colton Herta.

Valtteri Bottas, da Stake F1 Team KICK Sauber, no grid com os engenheiros Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Pérez e Ricciardo

A aguardada demissão de Pérez e a saída de Ricciardo após o GP de Singapura fizeram com que os dois pilotos ficassem sem vaga para a temporada de 2025, no entanto, o antigo chefe dos dois, Christian Horner, acredita que ainda há uma chance deles retornarem para a categoria.

É esperado que o 11° time procure experiência para se consolidar na competição antes de tentar dar chance aos novatos. Por isso, para o chefe da Red Bull, não seria surpreendente se a possibilidade se apresentasse.

"Eu não ficaria surpreso se eles procurassem a experiência de alguém como Sergio se ele decidisse continuar sua carreira na F1", disse ao TalkSPORT.

"Acho que o mais importante para 'Checo' é tirar uma folga e ficar com sua família. Ele [Pérez] esteve no grid por muito tempo e precisa descobrir se quer continuar na F1 ou talvez pensar em outras categorias, talvez carros esportivos ou algo assim".

É importante ressaltar que Ricciardo já afastou a possibilidade de retornar à categoria.

