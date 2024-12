F1 - Hadjar: Sabia que ia correr na RB no meio da temporada

Isack Hadjar foi confirmado na RB como piloto titular dois dias depois da demissão de Sergio Pérez e a 'promoção' de Liam Lawson na Red Bull. A movimentação fechou o mosaico da Fórmula 1 para a temporada de 2025.

O futuro do franco-argelino, assim como o do neozelandês, dependia da decisão de Milton Keynes sobre a posição de Pérez. Depois da assinar uma extensão de seu contrato anterior, a demissão do mexicano poderia causar um 'colapso' na equipe,

Depois que Checo foi deposto, Lawson foi oficializado como o novo companheiro de equipe de Max Verstappen, enquanto Hadjar foi promovido para a RN, acompanhando o confirmado Yuki Tsunoda.

O franco-argelino foi entrevistado pelo Canal+ e falou sobre os meses e semanas que antecederam sua chegada à equipe de Faenza, dirigida por Laurent Mekies.

Suas palavras revelam o desejo da Red Bull de lhe trazer para a F1 desde a metade do ano, quando Pérez estava a um passo de ser demitido após o GP da Bélgica, pouco antes das férias de agosto.

"Honestamente, já no meio da temporada eu sabia o que estava acontecendo", admitiu o jovem da academia da Red Bull. "Foi um pouco como isso [imitando a montanha-russa com a mão]. Houve momentos em que eu estava muito perto do anúncio...".

"Sabemos como as coisas funcionam neste esporte, as coisas se movem muito, muito rápido. Então, no ano seguinte, você se vê mais em um papel de reserva.... Na verdade, foi um pouco de altos e baixos com minhas emoções, mas consegui manter o foco, ter um bom desempenho e provar que tenho o nível necessário para entrar na F1".

Embora a Red Bull só tenha oficializado a despedida de Pérez no final da temporada, Hadjar confirmou que estava certo de correr como titular em 2025 já no GP do Catar, embora ainda não tivesse colocado nada no papel.

"No Catar, percebi que conseguiria chegar à F1. Antes disso, era praticamente uma conclusão precipitada que eu chegaria à F1. Antes disso, era praticamente um dado adquirido, mas até você assinar algo, é... É uma profissão tão difícil e cruel que, a qualquer momento, você acha que tudo pode acontecer".

"Sinceramente, em um determinado momento, até mesmo no Catar, depois do Catar, me disseram que [eu estaria na F1 no próximo ano], mas até que eu tivesse assinado, eu estava tipo 'porra, alguma coisa vai acontecer'. Sinceramente, até dois ou três dias [antes de assinar], eu ainda não tinha certeza. Você realmente tinha que assinar os papéis, porque com essas pessoas você nunca sabe [risos], então lá vai você".

