F1 - Zak Brown: Verstappen está "sempre extrapolando os limites"

O tricampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, tem sido alvo de críticas este ano, especialmente por parte da McLaren, por suas manobras agressivas. Em entrevista à Auto Motor und Sport, Zak Brown, CEO da equipe papaia, afirmou que o piloto holandês 'extrapolou os limites'.

Brown afirmou: "O mundo mudou, tornou-se mais transparente. Não é fácil reconhecer os pontos fracos hoje em dia".

"Todo mundo tem pontos fracos. Lando às vezes fala sobre elas abertamente demais, enquanto ele precisa manter algumas coisas em segredo, mas não acho que isso seja uma fraqueza".

"Lando fez um ótimo trabalho em Austin. A única coisa que ele poderia ter feito de diferente foi bater no carro de Max, mas esse não é o nosso estilo, não é o estilo de Lando, mas no final isso causou um grande debate sobre as regras do jogo".

Andrea Stella, diretor de equipe da McLaren F1 Team, Zak Brown, CEO da McLaren Racing Foto: Steven Tee / Motorsport Images

"Na pista, Lando é um piloto duro, mas justo. Max é um ótimo piloto, mas está sempre extrapolando os limites".

"Alguém precisa explicar a ele onde estão os limites. Se não fizerem isso, você terá cenas como a de Lewis dizendo a si mesmo 'basta' em 2021, quando ele e Max estavam brigando".

"Acho que não queremos voltar a isso", conclui.

