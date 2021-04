F1: Briatore detona estratégia da Red Bull no GP do Bahrein; veja

O polêmico dirigente italiano Flavio Briatore, famoso por chefiar Benetton e Renault nos auges das equipes na Fórmula 1, detonou a estratégia da Red Bull no GP do Bahrein, perdido pelo piloto holandês Max Verstappen para o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes.

Briatore crê que Verstappen deveria ter entrado nos boxes imediatamente para fazer seu pit stop depois que Lewis Hamilton foi para o 'undercut', que funcionou perfeitamente para o heptacampeão mundial.

“O erro foi que eles (Red Bull) não o chamaram (Verstappen) para os boxes mais cedo", afirmou Briatore, que foi chefe do alemão Michael Schumacher e do espanhol Fernando Alonso nas equipes Benetton e Renault, respectivamente.

O italiano, porém, afirmou que a Red Bull acertou ao pedir que Verstappen devolvesse a liderança a Hamilton após o holandês ultrapassar o britânico excedendo os limites de pista no circuito de Sakhir.

“O pedido de devolução da posição no final? Foi uma decisão acertada da equipe", cravou Briatore, que também fez uma projeção para a batalha entre Red Bull e Mercedes na temporada 2021 da categoria máxima do automobilismo. “Deve haver um domínio da Mercedes, mas a Red Bull certamente pode brigar pelo campeonato dada a atuação de Verstappen”, disse o polêmico dirigente italiano.

BASTIDORES: Como PIQUET foi pivô de SAIA-JUSTA entre BAND e GLOBO e os EFEITOS da 'treta' com NELSÃO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em quatro ou duas rodas.

PODCAST: Batalhas entre Hamilton e Verstappen ditarão temporada 2021 da F1?

Your browser does not support the audio element.

.