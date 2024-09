F1 - Briatore confessa: "Tentei recrutar Sainz e Newey"

Desde que Lewis Hamilton foi anunciado na Ferrari para 2025 e Adrian Newey confirmou que deixaria a Red Bull ao fim de 2024, o futuro do engenheiro e de Carlos Sainz começou a ser muito especulado no paddock. Neste sentido, Flavio Briatore, consultor da Alpine na Fórmula 1, confessou que também entrou na disputa.

O consultor administrativo da equipe francesa disse que estava em negociações com Sainz e Newey para contratá-los. No entanto, como já vimos, essas negociações não deram frutos e agora ele está focado em outras peças-chave para dar força ao time.



"Tentei recrutar Carlos Sainz e Adrian Newey, mas as negociações não foram bem-sucedidas. Nós já temos pilotos rápidos e talentosos, o problema está no carro. Eu prefiro treinar pilotos do que comprá-los".

Importante lembrar que o engenheiro assinou com a Aston Martin a partir de 2025, enquanto o piloto espanhol passará a defender a Williams ao lado de Alexander Albon na próxima temporada.

Na Alpine, Esteban Ocon tomou a decisão de não renovar com os franceses e será piloto da Haas, ao lado de Oliver Bearman. Com a renovação de Pierre Gasly e uma vaga disponível, o time decidiu recrutar Jack Doohan.

Briatore ainda comparou a situação com a carreira de Michael Schumacher e Fernando Alonso, quando os dois tiveram a chance de crescerem sob seus comandos.



"Fiz isso com Michael Schumacher e Fernando Alonso. Espero que Doohan nos dê confiança em 2025. Sempre ganhei campeonatos com zero orçamento a menos que os concorrentes e não esqueci a fórmula mágica".

