Lando Norris chamou a atenção ao longo de sua carreira por suas postagens divertidas nas redes sociais, e continuou com a abordagem durante sua campanha de estreia na Fórmula 1 em 2019.

Mas o piloto da McLaren disse após sua temporada de estreia que queria ser menos brincalhão em seu segundo ano, acreditando que havia áreas em que ele poderia se concentrar mais.

Refletindo sobre sua mudança nas mídias sociais em 2020, Norris explicou como ele optou por não fazer pouco caso das lutas diferente do passado.

"Apenas decido postar após a corrida. Quando era um dia difícil (em 2019), sempre considerei um pouco como piada, ou retratei como piada com alguns dos meus comentários nas redes sociais e coisas assim”, disse Norris ao Motorsport.com.

“Às vezes (no ano passado) tudo que fiz foi escrever, 'dia difícil no escritório, vamos para o próximo'. E é tão simples quanto isso.”

“Isso é exatamente a mesma coisa que eu faria no ano passado, em que iria para a fábrica e trabalharia na próxima corrida e tentaria descobrir o que deu errado. Mas eu apenas postava uma piada sobre isso nas redes sociais.”

“As pessoas adorariam isso, mas também pensariam 'ah, ele não está fazendo nenhum trabalho, é por isso que não está indo bem o suficiente, porque ele é muito engraçado'.”

"É assim que a vida é, acredito, e como a mídia social funciona, essa é a imagem que as pessoas pintam de você."

O piloto marcou seu primeiro pódio na F1 na abertura da temporada de 2020 na Áustria, e somou quase o dobro de pontos de sua campanha de estreia, ajudando a McLaren a conquistar o terceiro lugar no campeonato de construtores.

Norris disse ainda que recebeu alguns comentários de que não estava trabalhando duro o suficiente devido à sua postura na internet, mas disse que todos dentro da equipe sabiam como ele trabalhava e como estava comprometido.

"Ainda ouço coisas semelhantes de muitas pessoas sobre como ainda sou muito brincalhão e como não trabalho o suficiente e assim por diante", explicou.

“Mas dentro da equipe as pessoas sabem o que eu faço, e isso é tudo que importa na minha opinião, e o que eu sei sobre mim mesmo e como trabalho duro.”

“Isso é tudo que fiz, mas ainda sou quem sou no paddock, ainda digo o que digo, ainda dou risada das piadas porque são engraçadas. Eu não tento ser alguém falso e alguém que não sou", concluiu.

