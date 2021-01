Bottas: "comentaristas de sofá" me motivam a fazer melhor na F1

Valtteri Bottas está a caminho de sua quinta temporada com a Mercedes na Fórmula 1, e parte para 2021 novamente com o desafio de tentar bater Lewis Hamilton, algo que não conseguiu fazer até hoje e lhe rende diversas críticas dos fãs. Mas, segundo o finlandês, o trabalho dos "críticos de sofá" só servem como motivação para ele buscar entregar a melhor performance possível.

Segundo o piloto, as críticas desses "comentaristas de sofá" não têm o objetivo que as pessoas esperam. Em vez de deixá-lo para baixo, ele as usa como motivadores.

"Na verdade que elas me motivam", disse Bottas ao Motorsport.com. "Aprendi muito comigo mesmo, para não deixar essas coisas me afetarem. Tento evitar essa negatividade toda".

"Mas, não importa o que você fizer, sempre haverá negatividade. Em alguns momentos menos, em outros mais, e é a mesma coisa com as críticas. Mas eu uso isso como motivação para provar às pessoas que elas estão erradas".

"E acredito que já disse antes: não entendo a origem de tais críticas. Acho que sempre há uma razão por trás. Mas não sei qual é essa razão e, novamente, não estou na posição deles. Então não sei o que passa na cabeça delas".

Segundo Bottas, um aspecto que alguns subestimam é o imenso desafio de competir lado a lado com um piloto que vem gradualmente se tornando o maior da história da F1 em termos numéricos.

"Acho que as pessoas que de fato entendem o esporte e olham para os detalhes, se colocam na pele de outros, esses realmente entendem. Mas certamente, assim como qualquer esporte, temos aqueles comentaristas de sofá que subestimam as coisas".

"Do meu lado, eu posso dizer que não é nada fácil. Olhem para os números: Lewis é o piloto mais bem-sucedido da história da F1 e preciso bater de frente com ele com uma velocidade decente e consistência todos os finais de semana. Então não é uma posição fácil".

"Mas o que realmente me motiva, é o objetivo de vencê-lo. Isso me manterá motivado sempre para dar passos adiante, para um novo nível".

Bottas admite que, em alguns momentos, Hamilton entregou performances realmente impressionantes e que ele não consegue compreender totalmente, mas que sempre tenta aprender para entender quais são as diferenças entre eles.

"Houve momentos em que eu sofri para entender como que algo era possível: seja apenas em uma curva, em um stint ou em uma pista com um certo composto. Mas há sempre motivos e precisamos entendê-los".

"A pior parte é deixar para trás algo que você não compreendeu. Eu sei que a equipe tem ótimos engenheiros, então eles sempre buscam as respostas e me explicam onde eu posso buscar melhorar".

