F1: Brown compara situação Norris x Piastri a Prost x Senna

Desde o GP de Miami, quando Lando Norris ganhou sua primeira corrida na Fórmula 1, a McLaren está mostrando que chega com força para bater de frente com o domínio da Red Bull. Entretanto, as 'regras papaias' podem estar afetando diretamente na conquista de pontos importantes para a tabela de construtores e pilotos.

No momento, Norris está a 62 pontos de Max Verstappen, que lidera o campeonato de competidores. Enquanto isso, o time de Woking precisa de apenas oito pontinhos para tomar o lugar dos taurinos - que estão enfrentando graves problemas de ritmo. Agora, a McLaren admitiu que existem problemas em manter o senso de 'justiça e igualdade' e garantir que ambos os pilotos façam seu papel para manter ou melhorar as posições.

Durante o GP de Monza, muito se questionou porque a equipe de Woking não optou por trocar as posições de Norris e Oscar Piastri, garantindo que o britânico iria conquistar o segundo lugar no pódio e, consequentemente, se aproximar ainda mais de Verstappen. Tudo ficou explicado com as 'regras papaia', ou seja, os dois pilotos têm as mesmas chances em pista para se disputarem, mas devem evitar qualquer colisão.

O time já chegou a defender que "sempre trabalhou assim", mas o cenário atual não é muito favorável para que esse comportamento continue acontencendo. Acontece que, se a McLaren não definir um piloto número um, Norris pode acabar perdendo a chance de conquistar seu primeiro campeonato.

"A prioridade número um é vencer os dois campeonatos. Sei que são duas prioridades, mas ambos são jovens pilotos que querem vencer. Sempre acreditamos em ter dois números um. Essa sempre foi a maneira da McLaren trabalhar", defendeu Zak Brown em entrevista à Sky.

O CEO da McLaren ainda defendeu que pode ser muito difícil continuar com essa mentalidade no futuro, isso porque decisões complicadas precisarão ser tomadas e que podem causar tensão na garagem, mas é algo que ambos os pilotos devem entender.

Foi nesse momento que Brown lembrou a situação vivida por Ayrton Senna e Alain Prost.

"Pode ser muito difícil de gerenciar [ter dois pilotos número um]. Sabemos como foi com Lewis [Hamilton]. Já vimos isso com Ayrton Senna e Alain Prost".

Desde o GP de Miami, a McLaren só introduziu mais um pacote de atualizaçõe no MCL38, mas já foi o suficiente para colocar o carro nas primeiras posições do grid - conquistando três vitórias nas 11 primeiras corridas. Entretanto, o desenvolvimento no carro ainda não está sendo traduzido nas conquistas em pista, uma vez que a equipe ainda comete erros estratégicos que custam resultados melhores.

Algumas rusgas já foram observadas entre Norris e Piastri, visto que os dois não têm problemas em demonstrarem suas insatisfações pelo rádio. Porém, Brown declara que ambos os competidores não têm problemas com as disputas em pista.

"Norris e Piastri se dão muito bem. Eles fazem corridas limpas um com o outro. E, depois, é uma questão filosófica. Você é uma equipe de um carro ou uma equipe de dois carros?"

"A coisa mais fácil teria sido para Norris simplesmente correr com Piastri e não ter de tomar decisões difíceis, mas Andrea Stella e eu estamos fazendo uma corrida de cada vez".

