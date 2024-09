F1 - Rosberg: "Wolff tentará Verstappen novamente em 2026"

Para 2025, a Mercedes decidiu unir forças de sua academia de pilotos e colocou Andrea Kimi Antonelli e George Russell para serem companheiros. Porém, não é certo que os dois devam continuar no time de Fórmula 1 por muito tempo, segundo Nico Rosberg. Na verdade, o ex-piloto acredita que Toto Wolff fará o possível para realizar o sonho de contratar Max Verstappen em 2026.

É importante lembrar que Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2028, mas não há nenhuma garantida de que o holandês continuará com os taurinos dado o baixo desempenho deo RB20 desde o GP da Espanha, quando o piloto conquistou sua última vitória.

"Ele [Wolff] tentará [contratar Max] novamente em 2026, porque desistir não faz parte do vocabulário de Toto", disse o ex-piloto à Sk. "Se Max estiver disponível - e acho que é uma possibilidade - então será um pressão entre George e Kimi no próximo ano".

Wolff já havia tentado atrair o tricampeão mundial para Brackley durante 2024. Isso porque o cenário atual e as polêmicas internas envolvendo Christian Horner criaram o momento certo para essa aproximação da Mercedes. No entanto, Max ainda não deu nenhum indício de que pretende deixar os taurinos tão logo.

O maior argumento da Red Bull para manter o tricampeão era a dominância e certeza de que conquistariam um quarto título mundial. Porém, no momento, eles não conseguem mais dar certeza sobre nada, uma vez que a McLaren está se aproximando rapidamente e Lando Norris diminuí a diferença de pontos para o líder a cada GP.

Se Verstappen realmente fizar sua transferência para a Mercedes em 2026, Russell, em particular, estará sob pressão, acredita Rosberg.

"Ele tem tudo a perder. Ele é quem deve estar na frente da equipe, porque Kimi tem 18 anos, é completamente novo e está em uma situação de alta pressão. Portanto, não é uma situação fácil para George", explicou Rosberg.

Foto de: Mercedes AMG

O ex-piloto Martin Brundle também concorda: "Toto investiu pessoalmente muito em Kimi e, quando ele faz essas ofertas a Max, George sempre olha por cima dos ombros e se pergunta qual é a sua posição."

Brundle é da opinião de que a Mercedes não precisa necessariamente de Verstappen, agora que a equipe está em ascensão novamente.

"Se você tem uma dupla à prova de futuro com George e Antonelli e eles fazem o trabalho, então você não precisa gastar mais de 50 milhões em outro piloto".

