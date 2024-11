F1 - Brundle: Norris não tem 'instinto assassino' de Verstappen

O GP de São Paulo trouxe novos questionamentos sobre a disputa entre Max Verstappen e Lando Norris na Fórmula 1, principalmente sobre o piloto da McLaren e suas dificuldades em manter bons resultados.

Agora, Martin Brundle explicou o que, para ele, foram os momentos-chave da temporada para definir a clara dominância de Verstappen. Norris chega para a última rodada tripla com pouquíssimas opções e o tricampeão pode conseguir mais um título já em Las Vegas.

"Às vezes você se pergunta se ele não tem um 'instinto assassino' contra Max", disse à SkySports.

Embora a Red Bull tenha começado o ano com o carro dominante mais uma vez, a McLaren reverteu o jogo e tomou a liderança, com a Ferrari também conseguindo superar os taurinos e se colocando na segunda posição na tabela.

Com o time de Milton Keynes em terceiro, acreditava-se que Verstappen poderia ter dificuldades em conquistar o quarto campeonato. No entanto, a situação não é bem essa.

O GP de São Paulo foi o ponto de virada definitivo, depois do piloto da Red Bull largar como 17° e terminar com o vitorioso - enquanto Norris tinha a pole e cruzou a linha de chegada apenas como sexto. A forte chuva e uma bandeira vermelha foram fundamentais para esse resultado, além da pilotagem magnífica do holandês sob as difíceis condições.

"Ele [Norris] teve algumas vitórias incríveis, especialmente em Zandvoort e Singapura, onde simplesmente fugiu e se escondeu, um pouco como Max".

"Mas lhe falta a experiência de lutar por um campeonato mundial e eu penso que isso traz consigo um novo conjunto de desafios e regras, e é isso que você aprenderá este ano".

"Mas acho que Lando aprenderá muito com esta temporada, e o fato de Max ter vencido sete das dez primeiras corridas realmente o colocou fora de alcance".

Importante lembrar que Verstappen pode vencer já em Las Vegas caso termine a frente de Norris, aniquilando qualquer chance do britânico. No entanto, a disputa pelo título de construtores segue em jogo.

Marko apostou 100 dólares na vitória de Verstappen

Helmut Marko apostou 100 dólares, pouco mais de R$600, com Gianpiero Lambiase, engenheiro de Verstappen, acreditando que o tricampeão conseguiria superar todo o grid e subir ao andar mais alto do pódio no domingo.

E no fim, não é que o conselheiro taurino realmente teve o triunfo? Mas, como ele não fica feliz apenas em ver seu piloto vencendo, sobrou alfinetada até para Norris.

"Foi impecável e não poderíamos dizer o mesmo de Lando Norris", disparou ao The Telegraph.

O holandês realmente teve uma recuperação admirável, largando de 17° após punição de cinco posições e queda no Q2. Norris, por sua vez, teve problemas para manter a pole e depois se viu preso no meio do trânsito após a bandeira vermelha.

OFICIAL: BORTOLETO É PILOTO DA SAUBER em 2025! Motorsport.com celebra VOLTA DO BRASIL à F1 via AUDI

BASTIDORES de BORTOLETO no grid da F1 2025, 'fico' da Band, CAOS em SP e show de Max! TRETA NA STOCK

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com traz detalhes sobre Gabriel Bortoleto na Sauber, F1 na Band, GP de São Paulo e mais!

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!